Şehit Öğretmenimizin Adı Borsa İstanbul Güzel Sanatlar Lisesinde Oluşturulan Z Kütüphanede Yaşatılacak - Son Dakika
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Şehit Öğretmenimizin Adı Borsa İstanbul Güzel Sanatlar Lisesinde Oluşturulan Z Kütüphanede Yaşatılacak

08.12.2021 23:15

Safranbolu Borsa İstanbul Güzel Sanatlar Lisesinde oluşturulan Z Kütüphaneye Şehit Öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi verildi.

Safranbolu Borsa İstanbul Güzel Sanatlar Lisesinde oluşturulan Z Kütüphaneye Şehit Öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi verildi.

Safranbolu Borsa İstanbul Güzel Sanatlar Lisesinde düzenlenen Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Z Kütüphanesi açılış törenine Vali Fuat Gürel'in yanı sıra Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın, İlçe Protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkileşimli tahta ve internete bağlı bilgisayarlarla zenginleştirilen Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Z Kütüphanesinin kurdelesini baba Sadık Yalçın ile birlikte kesen Vali Fuat Gürel, Şehit Öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ı rahmetle andıklarını belirterek, "İnşallah buralar var oldukça şehidimizin adı buralarda yaşayacak ve çocuklarımıza da örnek olacak. Kütüphanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. " dedi.

Şehit öğretmen Yalçın'ın portre resimlerinin yer aldığı Z Kütüphanede öğrenciler, şehit öğretmenin en çok sevdiği "Mağusa Limanı" isimli eseri seslendirdi. Kütüphaneyi gezerek kısa süre öğrencilerle birlikte kitap okuma etkinliğine katılan Vali Gürel ve Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Muğla- Seydikemer Eşen Anadolu Lisesi öğrencilerinin şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesine yazdığı mektupları baba Sadık Yalçın'a teslim etti.

Z Kütüphanenin açılışının ardından Safranbolu Borsa İstanbul Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Sınıfını ziyaret eden Vali Fuat Gürel, öğrencilerle bir süre sohbet ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Şehit Öğretmenimizin Adı Borsa İstanbul Güzel Sanatlar Lisesinde Oluşturulan Z Kütüphanede Yaşatılacak - Son Dakika


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