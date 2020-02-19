Şehit öğretmenin adına kütüphane açıldı - Son Dakika
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Şehit öğretmenin adına kütüphane açıldı

7 saat önce

Şehit öğretmenin adına kütüphane açıldıMehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde görev yapan ve memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın isminin yaşatıldığı ve...

Şehit öğretmenin adına kütüphane açıldı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde görev yapan ve memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın isminin yaşatıldığı ve görev yaptığı okulda Şehit Necmettin Yılmaz kütüphanesi kuruldu.

Kütüphanenin açılışına İlçe kaymakamı Mustafa Çiftçiler, İlçe emniyet müdürü Teoman Yıldırım, Jandarma komutanı Hayri Yazıcı, Mili Eğitim müdürü Nuri Kapanoğlu, Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Şehit oğlunun isminin yaşatıldı ve görev yaptığı Çiftçibaşı kırsal mahallesinde bulunan Şehit Necmettin Yılmaz ilk ve ortaokuluna gelen Şehit öğretmenin babası Hamit Yıldız okul tabelası önünde dualar okuyarak okula girdi. Şehit oğlunun öğrencilerini öperek hasret gideren Hamit Yılmaz, "Şereflerin en büyüğünü yaşıyorum. Hamdolsun ki bu güzelliği rabbim bizlere yaşattı. Böyle bir evlat yetiştirdiğim için de rabbime şükür ediyorumö dedi.

İlçe kaymakamı Mustafa Çiftçiler ise, "Şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ın aziz hatırasını bir kez daha yad ediyor ve adına yapılan kütüphanenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Necmettin öğretmenimizin emaneti olan öğrenciler yıllar geçmesine rağmen hala öğretmenlerinden övgü ve sevgiyle bahsediyorlar. Necmettin öğretmenimizin adı sadece okulda ve kütüphanede yaşamıyor, Türk milletinin kalbinde yaşıyorö dedi.

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı yapıldı. Kaymakam Çiftçiler tarafından, Hamit Yılmaz'a Türk bayrağı hediye edildi.

Şehit öğretmenin adına kütüphane açıldı

Gümüşhane, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:05 Kaynak: DHA
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