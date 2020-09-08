Şehit öğretmenin ailesi minik Aybüke'yi ziyaret etti - Son Dakika

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın amcası ve yengesi, şehit öğretmenin isminin verildiği minik Aybüke'yi ziyaret etti.

Geçtiğimiz yıllarda Batman'ın Kozluk ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan 23 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan Açıkgöz ailesi tarafından yaşatılıyor. Yaşanan üzücü olaydan etkilenen Açıkgöz ailesi yeni doğan kız bebeklerine Aybüke ismini verdi. Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesine ulaşarak ziyaret edip baş sağlığı dileklerini ileten Açıkgöz ailesine şehit öğretmenin amcası ve yengesi iade-i ziyarette bulundu.

Duygusal anların yaşandığı ziyarette konuşan Ümit Açıkgöz, "Üzücü olayın yaşandığı dönemde bebeğimizi kucağımıza almak için gün sayıyorduk. Hain saldırının olduğu gün kızımız olacağını öğrendik. Şehit öğretmenimizin acısı bizleri de derinden etkiledi. Eşimle birlikte hiç düşünmeden kızımızın adını 'Aybüke' koymaya karar verdik. İlk fırsatta da şehit öğretmenizin kabrini ve ailesini ziyaret ettik. Sağ olsunlar bizleri en iyi şekilde ağırladılar. Kızlarının isminin yaşayacak olmasından dolayı da duygularını mutluluğu dile getirdiler" diye konuşarak Korona virüs salgınının etkisini azaltmasıyla birlikte minik Aybüke'yi de yanlarına alarak tekrar şehit öğretmenin kabrini ve ailesini ziyaret etmek istediklerini söyledi.

Yeğeninin adını minik kızlarına verdiklerinden dolayı teşekkür eden Sefer Yalçın, "Aybükemizin acısı hala daha içimizde alev alev yanıyor. Sağ olsunlar Ümit kardeşimiz ve değerli eşi yeğenimin ismini çocuklarına vererek bizleri gururlandırdı. Allah razı olsun, kardeşlerimiz bizim ailemizden biri gibi oldular" dedi. - AYDIN