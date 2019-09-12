Son Dakika Haberleri: Şehit öğretmenin ailesine anlamlı hediye
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Şehit öğretmenin ailesine anlamlı hediye

1 saat önce

Tunceli'de 25 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen Elazığlı öğretmen Rüstem Şen'in fotoğrafı ailesine hediye edildi.

Şehit öğretmenin ailesine anlamlı hediye, System.String[]

Tunceli'de 25 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen Elazığlı öğretmen Rüstem Şen'in fotoğrafı ailesine hediye edildi.


Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Darıkent beldesinde 1994 yılında şehit edilen öğretmen Rüstem Şen, şehit edilişinin 25'inci yılında Elazığ'ın Ağın ilçesindeki kabri başında anıldı. Ağın Kaymakamlığı koordinatörlüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İLKSAN'ın ortaklaşa düzenlediği anma programının ardından şehidin ailesini ziyaret eden heyet, aileye şehidin fotoğrafını hediye etti. Ağın Kaymakamı Fatih Cidiroğlu, Rüstem Şen'in mahallesinde ve ilçesinde çok sevilen bir insan olduğunu ifade ederek, "Tunceli'de öğretmenlik yapıyormuş. Oranın çocuklarına vatan ve millet sevgisini vermek için her şeyi bırakıp oraya gitmiş. Bölücü vatan hainleri öğretmenimizi şehit etmişler. Allah'ın sevgili kulu, cennette inşallah bizlere de şefaatçi olacaktır. Acımız büyük ama biz bu davada yılmayacağız. Vatanı böldürmeyeceğiz. Allah'ın izni ile aile ve bizler çok gururluyuz. Hepimiz bu vatanın bölünmez bütünlüğü için elimizi, boynumuzu taşın altına koyduk" dedi.


Kendilerini yalnız bırakmadıklarını belirten şehidin babası Mustafa Şen, "Yalnız değiliz, evet acımız büyük ama sabrediyoruz. Şükürler olsun oğlum meşru bir şekilde ölmedi. Kendisi vatanı, milleti için şehit oldu, bize şefaatçi olacaktır" diye konuştu.


Şehidin annesi Zeynep Şen ise, "Biz böyle beklemiyorduk. Ama onların imanı yokmuş. Ne yapalım yavrum vatan için şehit oldu. Çok acılıyım ama gururum da çok fazla, yavrumla her zaman gurur duyuyorum. Allah herkesten razı olsun" ifadelerini kullandı.


2017 yılında aileyi ziyaret ettiğini belirten Elazığ İLKSAN Delegesi Ahmet Uğraş, "O zaman da İLKSAN olarak şehidimizin fotoğrafını Milli Eğitim Bakanlığından isteyerek büyütüp getirip taktim ettik. Ancak şehidimizin resmi benzemediği için İLKSAN Genel Müdürü beni aradı, 'Şehidimizin resmi benzememiş' dedi. 'Atatürk Üniversitesinden yeni bir resim alarak taktim ederseniz memnun oluruz' dediler. Bugün burada ailemizin acısını tazelemek amacıyla değil de bir nebze de olsa gençliğini hatırlamak amacıyla kendilerine taktim ettik" diye konuştu.


Anma programına Ağın Kaymakamı Fatih Cidiroğlu, Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Esvet Kaya, Elazığ İLKSAN Delegesi Ahmet Uğraş, kurum amirleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. - ELAZIĞ

Tunceli, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:07 Kaynak: İHA
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