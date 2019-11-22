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Şehit öğretmenleri unutmadılar

6 saat önce

Kilis'te görev yapan öğretmenler, Türkiye'nin farklı şehirlerinde şehit olan öğretmenler için gökyüzüne balon bırakarak anma etkinliği düzenledi.

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Kilis'te görev yapan öğretmenler, Türkiye'nin farklı şehirlerinde şehit olan öğretmenler için gökyüzüne balon bırakarak anma etkinliği düzenledi.

15 Temmuz Şehitler İlkokulunda öğretmenler, bir araya gelerek şehit öğretmenler için etkinlik düzenledi. Öğretmenler, şehit meslektaşlarının isimlerinin yazıldığı balonları, şehit öğretmenlerin isimlerini söyleyerek göz yüzüne bıraktılar. Şehit öğretmenler için Kuran okunduktan sonra dua yapıldı. Etkinlik hakkında konuşan Müdür Yardımcısı Emrah Gezeroğlu,  24 Kasım Öğretmenler Günü nedeni ile 15 Temmuz İlkokulu olarak ebediyete intikal etmiş şehit öğretmenleri anmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Şehit öğretmenlerimizi, unutmadığımızı, unutmayacağımızı, terör örgütlerine, şer odaklarına bir kez daha öğretmenlerimize şehitlerimize sahip çıktığımızı anlatmak istiyoruz. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun? dedi.


Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:23 Kaynak: DHA
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