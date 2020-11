Şehit öğretmenlerin isimleri ADÜ'de yaşayacak - Son Dakika

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi'nde anlamlı bir program düzenlendi. Eğitim Fakültesi yanında bulunan caddeye 'Şehit Öğretmenler Caddesi' adı verilirken, fakülte çevresinde dikilen 152 fidana da şehit öğretmenlerin isimleri verildi.

ADÜ Eğitim Fakültesi bahçesinde düzenlenen törene ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Karasakaloğlu, ADÜ daire başkanları ve davetliler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Karasakaloğlu Eğitim Fakültesi olarak bu 24 Kasım'ı şehit öğretmenlere ithaf ettiklerini kaydeden belirterek, "Al bayrağımızı sonsuza dek dalgalandırmak, 780 bin kilometrekarelik vatan toprağının her karışındaki körpecik yavrularımızı vatanına ve milletine yararlı nesiller olarak yetiştirmek için çırpınırken görevi başında şehit olan öğretmenlerimizin anısına ithaf etmiş bulunuyoruz. 2017 yılında gençliğinin bağrındayken ülkemizin istiklali ve istikbali uğruna hain terör örgütü PKK'nın alçak saldırısı sonucu şehit olan Aybüke ve Necmettin öğretmenlerimiz başta olmak üzere görevi başında şehit düşen bütün öğretmenlerimizin acısını hala ilk günkü gibi içimizde yaşıyoruz. Her bir şehidimiz adına birer fidan dikerek onların aziz hatıralarını ilelebet yaşatmak istiyoruz. Rektörümüzün tensipleri ve ADÜ Senatosu'nun örnek kararı ile fakültemizin yanında bulunan caddeye Şehit Öğretmenler Caddesi adı verilerek büyük bir özen ile yetiştirip eğitim ordusuna uğurladığımız genç öğretmenlerimiz ile şehit öğretmenlerimizin açtığı kutlu yoldan hiç yılmadan büyük bir kararlılık ile yürümek istiyoruz" dedi.

Şehit öğretmenlere ithafen yaptığı konuşmada ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Sizlerin geçmişten bugüne, yokluk yada imkansızlıklara bakmaksızın, insan sevginizi ve bu uğurda gösterdiğiniz özveriyi mihenk taşı yaparak bu milleti kurtarma yolunda gösterdiğiniz çabaları ve başarıyı gelecek nesillere hatırlatmak adına 24 Kasımlar çok önemlidir. Bu nedenle istedik ki her günümüz 24 Kasım olsun. Her adımımızda sizleri hatırlayalım ve hatırlatalım. Biliyoruz ki sizin için için her ne desek ve her ne yapsak azdır. Yüce dinimiz ilim yolunda çalışırken hayatını kaybedenleri şehit kabul etmektedir. Biz bu anlayış ile hareket ederken, bir çoğu kalleş terör örgütü PKK tarafından olmak üzere hain terör örgütleri tarafından katledilen 152 şehit öğretmenimizin mertebeleri nicedir. Şehit öğretmenlerimiz, hayatınızı vakfettiğiniz, canlarınızı bir karış toprağa feda ettiğiniz şühedaların yurduna sizler adına birer fidan dikerek minnettarlığımızı ifade edelim istedik. Eğitim Fakültemiz önünde dikilecek fidanlarımız ve fikirleriniz buradaki genç öğretmenler adayları ile sulanacak, kök salacak, dallanacak ve inanıyorum ki bu arkadaşlarımız da sizlerden aldıkları bayrağı en iyi şekilde taşıyacaklardır. Ayrıca üzerinde olduğumuz caddeye Şehit Öğretmenler Caddesi ismini veriyor, sizlerle yürüyor, sizlerin izinde gidiyoruz. Başta Baş Öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimize rahmet diliyor, yaşayan kıdemli öğretmenlerimizin ellerinden öpüyor, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Rektör Aldemir ve protokol üyeleri ADÜ Eğitim Fakültesi yanında yer alan ve 'Şehit Öğretmenler Caddesi' adı verilen caddenin açılış kurdelesini kesti. Son olarak da her biri bir şehit öğretmenin ismini taşıyan 152 adet meyve fidanı toprakla buluşturuldu. - AYDIN