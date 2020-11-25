Şehit öğretmenlerin isimleri ADÜ'de yaşayacak - Son Dakika

Şehit öğretmenlerin isimleri ADÜ'de yaşayacak

25.11.2020 00:57
Şehit öğretmenlerin isimleri ADÜ'de yaşayacak, System.String[]

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi'nde anlamlı bir program düzenlendi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi'nde anlamlı bir program düzenlendi. Eğitim Fakültesi yanında bulunan caddeye 'Şehit Öğretmenler Caddesi' adı verilirken, fakülte çevresinde dikilen 152 fidana da şehit öğretmenlerin isimleri verildi.

ADÜ Eğitim Fakültesi bahçesinde düzenlenen törene ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Karasakaloğlu, ADÜ daire başkanları ve davetliler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Karasakaloğlu Eğitim Fakültesi olarak bu 24 Kasım'ı şehit öğretmenlere ithaf ettiklerini kaydeden belirterek, "Al bayrağımızı sonsuza dek dalgalandırmak, 780 bin kilometrekarelik vatan toprağının her karışındaki körpecik yavrularımızı vatanına ve milletine yararlı nesiller olarak yetiştirmek için çırpınırken görevi başında şehit olan öğretmenlerimizin anısına ithaf etmiş bulunuyoruz. 2017 yılında gençliğinin bağrındayken ülkemizin istiklali ve istikbali uğruna hain terör örgütü PKK'nın alçak saldırısı sonucu şehit olan Aybüke ve Necmettin öğretmenlerimiz başta olmak üzere görevi başında şehit düşen bütün öğretmenlerimizin acısını hala ilk günkü gibi içimizde yaşıyoruz. Her bir şehidimiz adına birer fidan dikerek onların aziz hatıralarını ilelebet yaşatmak istiyoruz. Rektörümüzün tensipleri ve ADÜ Senatosu'nun örnek kararı ile fakültemizin yanında bulunan caddeye Şehit Öğretmenler Caddesi adı verilerek büyük bir özen ile yetiştirip eğitim ordusuna uğurladığımız genç öğretmenlerimiz ile şehit öğretmenlerimizin açtığı kutlu yoldan hiç yılmadan büyük bir kararlılık ile yürümek istiyoruz" dedi.

Şehit öğretmenlere ithafen yaptığı konuşmada ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Sizlerin geçmişten bugüne, yokluk yada imkansızlıklara bakmaksızın, insan sevginizi ve bu uğurda gösterdiğiniz özveriyi mihenk taşı yaparak bu milleti kurtarma yolunda gösterdiğiniz çabaları ve başarıyı gelecek nesillere hatırlatmak adına 24 Kasımlar çok önemlidir. Bu nedenle istedik ki her günümüz 24 Kasım olsun. Her adımımızda sizleri hatırlayalım ve hatırlatalım. Biliyoruz ki sizin için için her ne desek ve her ne yapsak azdır. Yüce dinimiz ilim yolunda çalışırken hayatını kaybedenleri şehit kabul etmektedir. Biz bu anlayış ile hareket ederken, bir çoğu kalleş terör örgütü PKK tarafından olmak üzere hain terör örgütleri tarafından katledilen 152 şehit öğretmenimizin mertebeleri nicedir. Şehit öğretmenlerimiz, hayatınızı vakfettiğiniz, canlarınızı bir karış toprağa feda ettiğiniz şühedaların yurduna sizler adına birer fidan dikerek minnettarlığımızı ifade edelim istedik. Eğitim Fakültemiz önünde dikilecek fidanlarımız ve fikirleriniz buradaki genç öğretmenler adayları ile sulanacak, kök salacak, dallanacak ve inanıyorum ki bu arkadaşlarımız da sizlerden aldıkları bayrağı en iyi şekilde taşıyacaklardır. Ayrıca üzerinde olduğumuz caddeye Şehit Öğretmenler Caddesi ismini veriyor, sizlerle yürüyor, sizlerin izinde gidiyoruz. Başta Baş Öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimize rahmet diliyor, yaşayan kıdemli öğretmenlerimizin ellerinden öpüyor, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Rektör Aldemir ve protokol üyeleri ADÜ Eğitim Fakültesi yanında yer alan ve 'Şehit Öğretmenler Caddesi' adı verilen caddenin açılış kurdelesini kesti. Son olarak da her biri bir şehit öğretmenin ismini taşıyan 152 adet meyve fidanı toprakla buluşturuldu. - AYDIN

Eğitim Fakültesi, Öğretmenler Günü, Terör, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şehit öğretmenlerin isimleri ADÜ'de yaşayacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan, kriz iddiasının ardından Putin ile görüştü: Karabağ'daki Ortak Merkez hemen faaliyete geçsin Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim BioNTech ile Pfizer'in ürettiği koronavirüs aşısı 10 Aralık'tan itibaren dağıtılmaya başlanabilir Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal: Toplumun yüzde 60'ı aşılandığında salgın duracak Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan, Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayla ilgili misilleme mesajı: Cevabımızı sahada da vereceğiz Bülent Arınç'ın oğlundan babasının istifasıyla ilgili dikkat çeken sözler: Bu denizde bir tek gemi ve tek bir reis var Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti
Başakşehir, deplasmanda Manchester United'a 4-1 mağlup oldu Başakşehir, deplasmanda Manchester United'a 4-1 mağlup oldu         
00:52
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, koronavirüse yakalandı! Yaşadığı süreci anlattı CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, koronavirüse yakalandı! Yaşadığı süreci anlattı         
00:26
İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs genelgesine tereddütsüz uyulması talimatını verdi İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs genelgesine tereddütsüz uyulması talimatını verdi         
23:41
Şarkıcı Ceylan Ertem, koronavirüse yakalandı Şarkıcı Ceylan Ertem, koronavirüse yakalandı         
23:22
G.O.R.A'daki efsane repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti G.O.R.A'daki efsane repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti         
21:55
"Bir daha Haber Global'e gelmeyeceğim" diyen Muharrem İnce sözünü unuttu         
20:28
Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu         
19:19
Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı         
18:12
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu         
16:10
Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var         
16:03
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun         
14:11
Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı         
13:54
Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti         
13:49
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları         
12:11
Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, "Sana ev açarım" vaadinde bulunmuş         
09:51
13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti         
09:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 01:21:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit öğretmenlerin isimleri ADÜ'de yaşayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei