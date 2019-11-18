Şehit öğretmenlerin ismi Tunceli'nin cadde ve sokaklarında yaşatılacak

AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, şehit öğretmenlerin adının kentin cadde ve sokaklarına verilerek yaşatılması için çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Fatih Tek yaptığı yazılı açıklamada, İl Başkanlığı olarak "Şehitlerimizin nasihati emanetimizdir" teması ile 2 yıldır kent genelinde şehit aileleri ve gazilere yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatarak, proje kapsamında, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi şehit öğretmenlere yönelik bir sosyal farkındalık çalışması başlattıklarını aktardı.

Terör örgütü PKK başta olmak üzere bölücü terör örgüt mensuplarınca şehit edilen öğretmenlerin isimlerinin kentin sokaklarında yaşatılabilmesi amacıyla kampanya başlattıklarını anlatan Tek, "Darıkent'te 1994 yılında ilk ders gününde şehit edilen öğretmenlerimiz anısına Mazgirt ilçemizde Şehit Öğretmen Caddesi, Çemişgezek'te Şehit Öğretmen Yaşar Uytun Caddesi ile başlayacak olan çalışmamız diğer ilçelerimizde de belediye meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz ve üyelerimiz ile sürdürülecek." ifadesini kullandı.

Tek, Tunceli'de toplumsal değerleri yaşatabilmek adına benzer çalışmalara devam edeceklerini dile getirerek, "Bu bağlamda yöre halkımızın talep ve önerilerini bekler, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz başta olmak üzere tüm şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." açıklamasında bulundu.