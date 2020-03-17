Şehit oğullarına hasretlerini eşyalarını sakladıkları odasında gideriyorlar - Son Dakika

Van'ın Gürpınar ilçesinde vatani görevini yaparken 1999 yılında şehit düşen er Kerim Bıyıklı'nın Samsun'un Havza ilçesinde yaşayan ailesi, evlatlarına hasretlerini şehit oğulları için hazırladıkları odada gideriyor.

Vatani görevini yaptığı sırada terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Bıyıklı'nın ailesi, askere gitmeden önce ve askerde kullandığı eşyaları oğlunun evlerindeki odasına koydu.

Duvarları kırmızıya boyatılan ve ay yıldız çizdirilen odada şehidin doğum belgesinden askerde kullandığı tıraş ve kişisel bakım malzemelere, fotoğraflarından elbiselerine kadar pek çok eşya bulunuyor.

Duvarda asılı olan takvim ise Kerim Bıyıklı'nın şehit olduğu 30 Temmuz 1999'u gösteriyor.

Bıyıklı'nın şehit olduğunda cebinden çıkan küçük bir paket çekirdek de odada muhafaza ediliyor.

Şehidin babası Hasan ve annesi Hacer Bıyıklı, her gün odaya gelerek eşyaların tozunu alıyor, oğullarının eşyalarına bakarak hasret gideriyor.

Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla aileyi ziyaret etti.

Hasan Bıyıklı, AA muhabirine, oğlunun şehit olmadan birkaç gün önce kendisini aradığını, bir süre sohbet ettiklerini söyledi.

Görüşme sırasında oğlunun kendilerine, "Hakkınızı helal edin." dediğini belirten Bıyıklı, "O zamana kadar hiç helalleşmemişti. Birkaç gün sonra kapıya jandarmalar geldi. Odayı da şehit olmasından 2 sene sonra yaptım. O zamandan bu yana da bu şekilde duruyor. Burasını açıyorum, hasretimi gideriyorum." dedi.

Acısının bugünkü gibi taze olduğunu vurgulayan Bıyıklı, şunları kaydetti:

"Ben şehit babasıyım. Oğlumla gurur duyuyorum. Allah onların şefaatinden faydalandırsın. Allah kimseye acı vermesin ama vatan sağ olsun. Bizim çocuklarımız orada nöbet bekleyecek, biz burada rahat edeceğiz. Allah düşmana fırsat vermesin."

Anne Hacer Bıyıklı da çocuklarının anılarını korumak için odayı düzenlediklerini anlatarak, "Onun emanetini bu odada canlandırdık. Gelen misafirlerimize gösteriyoruz. Her gün temizliyor ve ziyaret ediyoruz. Allah bize böyle nasip etti. Vatanımız sağ olsun." diye konuştu.