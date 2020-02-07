Şehit oğullarını Türk bayrağıyla uğurladılar - Son Dakika
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Şehit oğullarını Türk bayrağıyla uğurladılar

6 saat önce

VAN'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketinde şehit olan Uzman Çavuş Özgür Işık (28), memleketi Düzce'nin Yığılca ilçesinde toprağa verildi.

Şehit oğullarını Türk bayrağıyla uğurladılar, System.String[]

VAN'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketinde şehit olan Uzman Çavuş Özgür Işık (28), memleketi Düzce'nin Yığılca ilçesinde toprağa verildi. Şehidin anne ve babası, oğullarını son yolculuğuna ellerindeki Türk Bayrağı ile uğurladı.

Van Bahçesaray'da yaşanan çığ felaketinde şehit olan Uzman Çavuş Özgür Işık'ın cenazesi, tören için ilçe stadına getirildi. Törene, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Başkanı Jandarma Tuğgeneral Cengiz Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kaplan, şehidin babası Arslan Işık, annesi Raziye Işık, eşi İrem Işık, şehidin kardeşleri ve diğer yakınlarıyla vatandaşlar katıldı. Şehit Işık için, cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Törende şehidin babası ve annesi, ellerindeki Türk bayrağını bir an olsun bırakmadı.

Namazın ardından Uzman Çavuş Özgür Işık, Yılgın köyüne götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

İrem Işık'ın, Özgür Işık ile 3 ay önce evlendiği, çiftin, Nisan ayında ise düğün yapmayı planladıkları belirtildi.


Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:39 Kaynak: DHA
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