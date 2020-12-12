Şehit oğullarının anısına köy okulunda kütüphane açtılar - Son Dakika

Şanlıurfa'da 2016 yılında şehit olan Jandarma Er Murat Gözal'ın babası ve annesi Mardin'in Artuklu ilçesi Mahmut Esat Atay İlkokul ve Ortaokulu'nda yaptırdığı kütüphaneye şehit oğullarının ismini verdi.

2016 yılında kaza kurşunuyla şehit olan Jandarma Er Murat Gözal'ın annesi ve babası oğullarının ismini köy okulunda yaşatacak. Şehit babası Nihat Gözal ve anne Zuhal Gözal, Artuklu'ya bağlı Sulak köyünde Mahmut Esat Atay İlk ve Ortaokulunda yaptırdıkları kütüphaneye şehit oğulları Murat Gözal'ın adını verdi. Kütüphanenin açılışını; Kaymakam Hacı Hasan Gökpınar, kurum müdürleri ve baba Nihat Gözal gerçekleştirdi. Artuklu Kaymakamlığı da kütüphaneye kitap desteği verdi. Açılıştan sonra Kaymakam Gökpınar öğrencilere kışlık elbise yardımında bulundu.

"Kalplerimizde yaşamaya devam ediyor"

Şehit Murat Gözal'ın anısının her daim yaşayacağını ifade eden Kaymakam Gökpınar, "Zaten bizim kalplerimizde yaşamaya devam ediyor. Kütüphane tekrar ailemize, öğretmenlerimiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"O okuyamadı, inşallah çocuklar okuyacak"

Oğlunun okumayı çok sevdiğini ifade eden Zuhal Gözal, "Çocuklar için elimden geleni yapmak istiyorum ve inşallah bundan sonra da böyle çocuklar okusun diye, eğitimlerine destek olmak için her zaman elimizden geleni yapacağız. Böyle uzak köylerde kütüphaneler açmak için hep çaba sarf edeceğiz inşallah. Mutluyum, bugün böyle gördüğüm için de çok mutluyum. Oğlumun istediği oldu. Çünkü okumayı çok seviyordu o okuyamadı, inşallah çocuklar okuyacak" diye konuştu.

Destekleri için Kaymakam Gökpınar'a teşekkür eden şehidin babası Nihat Gözal, "Şehit babası olarak bunu söylemek istiyorum; kaymakamımıza çok teşekkür ederim. Oğlum şehit olduktan sonra dedim buraya bir dersane açmak istiyorum. Oğluma bir eser kalmasını istiyorum. Tek isteğim Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin" açıklamasını yaptı.

Öğrenciler de şehidin anısını yaşatmak için kütüphanedeki kitapları okuyacaklarını söyledi. - MARDİN