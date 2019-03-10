Son Dakika Haberleri: Şehit Oğullarının Hatırasını Özel Odada Yaşatıyorlar

Şehit Oğullarının Hatırasını Özel Odada Yaşatıyorlar

1 saat önce

Van'ın Saray ilçesinde 2014'te teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit düşen 23 yaşındaki Teğmen Emre As'ın Tokat'ta yaşayan ailesi, oğullarının hatırasını özel odada yaşatıyor.

Şehit Oğullarının Hatırasını Özel Odada Yaşatıyorlar, System.String[]
EKBER TÜRKOĞLU - Van'ın Saray ilçesinde 2014'te teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit düşen 23 yaşındaki Teğmen Emre As'ın Tokat'ta yaşayan ailesi, oğullarının hatırasını özel odada yaşatıyor.

Zile ilçesinde yaşayan As ailesi, oğullarının, şehit olmadan önce birçok kez kendilerine söylediği "Bir odam olsun" isteğini yerine getirdi. Önceden 2 odalı evde yaşayan aile, taşındıkları evin 4 odasından birini şehit oğulları için hazırladı.

Özel odadaki eşyalar arasında, şehit Emre As'ın, ilkokula giderken teyzesinin hediye ettiği ve çok sevdiği arabası da bulunuyor.

Anne Meliha As, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun 5 yıl önce şehit olduğunu söyledi.

Şehit oğlu için hazırladıkları odayı anlatan As, "Silah arkadaşları, oğlumun onlara hediye ettiği eşyaları getirdi, dolabını doldurdular. Odada oğlumun oyuncak arabası da var. Emre biraz oynar, daha sonra 'Ders çalışacağım' der, kaldırır ve saklardı." ifadelerini kullandı.

Anne As, "Odada Emre'nin kişisel eşyaları var. Kokusu gitmesin diye eşyalarını hiç yıkamadım. Vatanımız sağ olsun." diye konuştu.

Baba Ömer As da bütün şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Oğlu için hazırladıkları odaya girdiklerinde huzur bulduklarını belirten As, "Oğlumun eşyalarını ve fotoğraflarını yaptırdığımız dolapta saklıyoruz. Oğlum kendisine hediye edilen oyuncağı kimseye elletmedi. Biz de saklıyoruz dolapta. İsteyen çocuklar oldu ama hatıra diye kimseye vermiyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:39 Kaynak: AA

Saray, Van, Tokat, Güncel
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