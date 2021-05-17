ŞEHİT OĞULLARININ ŞEHADETİNİN İKİNCİ YILINDA KABRİ BAŞINDA ANDILAR - Son Dakika

BAYBURT'ta suya kapılarak şehit olan Jandarma Astsubay Mustafa Gidergelmez, şehadetinin ikinci yıl dönümünde ailesi tarafından kabri başında anıldı.

İdilli Mahallesi'nde oturan Fatma ve Şemsettin Gidergelmez çifti, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'nda,10 Mayıs'taki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaların katılan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi'nde görevli Astsubay Mustafa Gidergelmez,17 Mayıs 2019 tarihinde akıntıya kapılarak şehit oldu. Gidergelmez çifti, şehit oğulları Mustafa Gidergelmez'in şehadetinin ikinci yılında şehitlikteki kabrini ziyaret etti. Şemsettin Gidergelmez, oğlunun kabrinin başında Kur'an-ı kerim okuyarak dua etti. Fatma Gidergelmez de oğlunun mezarı başında gözyaşı dökerek, Oğlumuzun şehadetinin ikinci yıl dönümünde oğlumuzun kabri başında anmak istedik. Oğlumuzun ateşi ilk günkü gibi yüreğimizi yakıyor dedi.