Şehit olan infaz memurunun son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Şehit olan infaz memurunun son görüntüleri ortaya çıktı

20.04.2022 19:30
Şehit olan infaz memurunun son görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'da şehit olan infaz memurunun oğlu ile birlikte kayda alınan son görüntüleri ortaya çıktı.

Bursa'da şehit olan infaz memurunun oğlu ile birlikte kayda alınan son görüntüleri ortaya çıktı.

Bursa'da sabah saatlerinde ceza infaz memurlarını taşıyan servis otobüsüne yönelik düzenlenen saldırıda şehit düşen 36 yaşındaki Cengiz Yiğit'in son kayda alınan görüntüleri ortaya çıktı. Mahallesindeki berbere oğlunu tıraş ettirmeye götüren Yiğit'in mutlu anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Yiğit'in oğlunun saçlarını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kestirdiği öğrenildi. - BURSA

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Bursa, İnfaz, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şehit olan infaz memurunun son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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