Şehit olan infaz memurunun son görüntüleri ortaya çıktı! - Son Dakika
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Şehit olan infaz memurunun son görüntüleri ortaya çıktı!

20.04.2022 21:00

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama meydana geldi. Olayda 1 infaz koruma memuru şehit düştü. Şehit olan infaz memuru 36 yaşındaki Cengiz Yiğit'in oğlu ile birlikte son görüntüleri yürekleri dağladı. Yiğit'in oğlunun saçlarını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kestirdiği ifade edildi.

Osmangazi ilçesinde, bugün saat 07.30 sıralarında cezaevine göreve giden infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüsün geçişi sırasında patlama meydana geldi.

1 ŞEHİT, 4 YARALI

Patlamada büyük hasar gören otobüste, ilk belirlemelere göre 1 infaz koruma memuru şehit oldu, 1'i ağır 4 yaralı var. Yaralılar çevredeki hastanelere götürülürken, araç bir akaryakıt istasyonuna çekildi. Şehit olan ceza infaz memurunun ise Ağrı doğumlu 3 çocuk babası Cengiz Yiğit olduğu öğrenildi. Yiğit'in ağustos ayında Gemlik Denetimli Serbestliğe tayin olduğu, pandemi nedeniyle de geçici görevle E Tipi Cezaevine geçtiği öğrenildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ YÜREK DAĞLADI

Saldırıda şehit düşen 36 yaşındaki Cengiz Yiğit'in son kayda alınan görüntüleri ortaya çıktı. Mahallesindeki berbere oğlunu tıraş ettirmeye götüren Yiğit'in mutlu anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Yiğit'in oğlunun saçlarını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kestirdiği öğrenildi.

Şehit olan infaz memurunun son görüntüleri ortaya çıktı! Oğluyla beraber 23 Nisan hazırlığı yapması yürekleri dağladı
Şehit olan infaz memurunun son görüntüleri ortaya çıktı!
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Patlama, Çocuk, İnfaz, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şehit olan infaz memurunun son görüntüleri ortaya çıktı! - Son Dakika


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