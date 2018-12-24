Son Dakika Haberleri: Şehit Olan Polisin Fotoğrafıyla) Tem'de Hafriyat Kamyonunun Çarptığı Polis Şehit Oldu

Şehit Olan Polisin Fotoğrafıyla) Tem'de Hafriyat Kamyonunun Çarptığı Polis Şehit Oldu

1 saat önce

Haber-Kamera: Ersan SAN - Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHATEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu, bir aracı durduran polis ekibine çarptı.

Şehit Olan Polisin Fotoğrafıyla) Tem'de Hafriyat Kamyonunun Çarptığı Polis Şehit Oldu, System.String[]
Haber-Kamera: Ersan SAN - Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA

TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu, bir aracı durduran polis ekibine çarptı. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Servet Arslan (27) şehit oldu.

Olay, Eyüpsultan TEM Otoyolu Hasdal mevkisi Edirne istikametinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis ekipleri denetimler sırasında 34 EH 8330 plakalı mobilya yüklü kamyonu durdurmak istedi. Bu sırada arkadan gelen Hasan Şen yönetimindeki 34 ZOL 58 plakalı hafriyat kamyonu duramayarak önce trafik polisine sonra da polis aracına çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan trafik polisi Servet Arslan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak şehit oldu. Öte yandan kamyon sürücüsü Nail Koç ile hafriyat kamyonu sürücüsü Hasan Şen'in gözaltına alındığı da öğrenildi. 27 yaşındaki polis memurunun nişanlı olduğu ve 3 ay sonra dünya evine girmeye hazırlandığı kaydedildi. 

EK GÖRÜNTÜ

///////////////

-Servet Arslan'ın fotoğrafları

Görüntü Dökümü:

--------

-Kaza yapan hafriyat kamyonundan görüntü

-Trafik polislerinin aracından görüntü

-Olay yerinden görüntüler

-Olay yerine gelen ekiplerden görüntü

-Havadan görüntülerle olay yeri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:32 Kaynak: DHA

Polis, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Görevdeyken Trafik Kazasında Şehit Olan Polisle İlgili Kahreden Detay: 3 Ay Sonra Evlenecekti Yeni Ordu Stadı, Önümüzdeki Sezon Hizmete Girecek

FETÖ'nün Mesajları Deşifre Oldu: Fatih Terim'le Aykut Demir'i Asalım Samsunda Feci Trafik Kazası! 1 Can Gitti, Görevliler, Yaralılar İçin Zamana Karşı Yarıştılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 16:15:13. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Olan Polisin Fotoğrafıyla) Tem'de Hafriyat Kamyonunun Çarptığı Polis Şehit Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]