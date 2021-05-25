Şehit olan sağlık çalışanları anısına kitap çıkartıldı - Son Dakika

Şehit olan sağlık çalışanları anısına kitap çıkartıldı

25.05.2021 14:55

Şehit olan sağlık çalışanları anısına kitap çıkartıldı Korona virüs salgınında şehit olan sağlıkçılar anısına çıkarılan kitabın tüm geliri iyilik amacıyla kullanılacak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları tarafından korona virüs salgını nedeniyle şehit olan sağlık çalışanları...

Şehit olan sağlık çalışanları anısına kitap çıkartıldı

Korona virüs salgınında şehit olan sağlıkçılar anısına çıkarılan kitabın tüm geliri iyilik amacıyla kullanılacak

VAN - Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları tarafından korona virüs salgını nedeniyle şehit olan sağlık çalışanları anısına yazılan 32 bölümden oluşan 'Covid-19 Salgınında Neler Yaşadık, Neler Öğrendik Geleceğe Notlar' isimli kitap çıktı.

Korona virüs salgını sürecinde sağlıkçı, hasta, esnaf, iş dünyası ve belediyelerin yaşadığı zorlukları 32 bölümle bir araya toplandığı kitapta yıllar sonra olası bir salgın tehlikesine karşı alınması gereken tedbirler deneyimli ellerin kalemiyle geleceğe ışık olacak. İHA muhabirine konuşan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, Covid-19 salgınının insan ve dünya üzerinde bıraktığını etkileriyle ilgili ilk defa böyle bir kitabın çıkarıldığını söyledi. Çelik, "Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak Van, çevre iller, ilçeler dahil olmak üzere 3 milyona yakın vatandaşımıza burada hizmet üreten bir hastaneyiz. Korona virüsün başladığı günden bu yana da pandemi hastanesiyiz. Bu süreç içerisinde hem sağlık çalışanları, hem Van halkı, Van esnafı, Van iş insanları ve hastalarımız bu salgından ciddi etkilendi. Bu etkilenmeleri, bu yaşadığımız olayları Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları olarak kitaplaştırmak istedik. Bu kitap bildiğiniz klasik kitaplar gibi değil, diğer kitaplardan ayırt edici özellikleri var. Öncelikle bu 32 bölümden oluşan her bölümün ayrı ayrı özelliği olan bir kitap. Kitabın en önemli özelliklerinden sağlık çalışanları dışında esnafımızın temsilen bir yazının olması, iş insanlarını temsilen Van TSO tarafından kaleme alınması, belediyelerde bu pandemi sürecinde çok etkilendi, belediyelerinde bu anlamda yaşadığı deneyimler, sevindirici, üzücü olaylar mutlaka oldu, onların da kitabımızda yazdığı bir bölüm yer almaktadır" dedi.

"Birçok arkadaşımız bu uğurda şehit oldu"

"Covid-19 Salgınında Neler Yaşadık, Neler Öğrendik Geleceğe Notlar" isimli kitabı şehit olan sağlık çalışanları anısına yazdıklarını söyleyen Çelik, "Bu kitabın diğer bir özelliği, salgınlarla mücadelede sağlık çalışanları ciddi anlamda etkilendi, travmalar yaşadı ve birçok arkadaşımız da bu uğurda şehit oldu. Bu kitap projemizi ilk düşündüğümüzde, şehit olan sağlık çalışanlarımızın aziz hatıralarına atıfta bulunarak, onlara adayarak yapmak istedik. Bu manevi motivasyonla ciddi bir emek harcanarak kitap oluştu. Bu kitabımızın büyük bir kısmı hastanemizde çalışan hemşire arkadaşlarımız, doktorlarımız, teknik hizmetlerden tutun sağlık hizmetlerine, bütün paydaşların katkıda bulunduğu bir kitap ve okuması da rahat bir kitaptır. Sadece akademik kesime hitap eden bir kitap değil, vatandaşlarımızın rahatlıkla okuyabilecekleri bir kitaptır. Aynı zamanda hastalığı yaşamış, yoğun bakımda yatmış, yoğun bakım deneyimlerinde nasıl bir duygu halinde yaşadığını dile getirmiş yazılarda var. Sağlık çalışanlarının yakınlarının da duygularını ve yaşadıklarını yazdığı bir kitaptan oluşuyor. Gerçek olaylardan esinlenerek oluşturulmuş roman tadında bir kitap" diye konuştu.

"Kitabın tüm gelirleri iyilik amaçlı kullanılacak"

Şehit olan sağlık çalışanları anısına çıkarılan kitabın tüm gelirinin iyilik amaçlı kullanılacağını ifade eden Çelik, "Kitapta ilk olarak birinci baskıyı ele alıyoruz. Birinci baskı haziran ayı içerisinde elimizde olacak. Birinci baskı elimize ulaştıktan sonra, tüm kitapçılara dağıtmayı düşünüyoruz. Vatandaşımız oradan kitabımıza ulaşabilir, yine bununla birlikte kurumlarımıza dağıtacağız. Buradan da ulaşamayacak vatandaşlarımız için hastanemizin web sayfasından sipariş verip isteyebilirler. Kitaplarımızı bu şekilde kargo yoluyla ulaştırmayı düşünüyoruz. Şehit olan sağlık çalışanlarına adadığımız kitabın tüm gelirleri hastaneye aittir. Hastanemizin iyilik mağazası bu amaçla ihtiyacı olan herekse yardım eden bir mağazadır. Kitabın tüm gelirleri iyilik amaçlı kullanılacak. Sağlık çalışanlarına ve ihtiyacı olan vatandaşlara, iyilik mağazamız üzerinden yardımda bulunulacaktır" şeklinde konuştu.

Şehit olan sağlık çalışanları anısına kitap çıkartıldı
Şehit olan sağlık çalışanları anısına kitap çıkartıldı
Şehit olan sağlık çalışanları anısına kitap çıkartıldı
Şehit olan sağlık çalışanları anısına kitap çıkartıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehit olan sağlık çalışanları anısına kitap çıkartıldı - Son Dakika


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