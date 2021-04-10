Son dakika haberleri | Şehit olan sıra arkadaşının adını yaşatmak için kütüphane yaptırdı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Şehit olan sıra arkadaşının adını yaşatmak için kütüphane yaptırdı

10.04.2021 13:53

Bir son dakika haberine göre BİTLİS Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Oğuz Doğan, 6 yıl önce kentte geçirdiği trafik kazasında şehit olan ilkokulda sıra arkadaşı polis memuru Cüneyt Bankur'un ismini yaşatmak için köy okuluna kütüphane yaptırdı.

BİTLİS Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Oğuz Doğan, 6 yıl önce kentte geçirdiği trafik kazasında şehit olan ilkokulda sıra arkadaşı polis memuru Cüneyt Bankur'un ismini yaşatmak için köy okuluna kütüphane yaptırdı. Tamamlanan kütüphane, şehit Bankur'un kardeşi Çağrı Bankur'un da katıldığı törenle hizmete açıldı.

Arkadaşının şehit olmasından bir yıl sonra Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'ne atanan Dr. Oğuz Doğan, onun ismini yaşatmak için Mutki ilçesine bağlı Çitliyol köyündeki İmam Hatip Ortaokulu'na kütüphane yaptırmaya karar verdi. Bu yönde çalışmalara başlayan Dr. Doğan, başlattığı kampanya ve imkanlarıyla kısa zamanda yüzlerce kitap toplamayı başardı.

17 Eylül 2015 tarihinde Bitlis'te geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Cüneyt Bankur ile sıra arkadaşı olduklarını anlatan Dr. Öğretim Üyesi Oğuz Doğan, arkadaşının şahadetinden 1 yıl sonra kente atandığını, o günden beri de adının yaşatılması için çalışma yaptığını söylediArkadaşını rahmetle ve özlemle andığını belirten Dr. Doğan, "Şehit arkadaşımla aynı mahallede büyüdük. Hatta aynı sırada birlikte oturuyorduk. Kendisi Bitlis'e atandıktan sonra 2015 yılında da şehit oldu. Şehit olduktan 1 yıl sonra ben Bitlis Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'ne Araştırma Görevlisi olarak atandım. Buraya geldiğimde şehidimizin ismi bir zırhlı aracın üstüne yazılmıştı. Zırhlı aracı her gördüğümde farklı duygular yaşıyordum. Çocukluk arkadaşımdı. Biz beraber büyümüştük. Kendisi ile üniversite yıllarında ayrıldık. Daha sonra da adına bir kütüphane açmayı düşündüm. Yaptığım araştırma neticesinde Mutki'ye bağlı Çitliyol köyündeki okulda kütüphane olmadığını öğrendim. Bu sebeple çalışmalara başlayarak sıfırdan bir kütüphane kurduk. Kütüphanemizi kurarken Bitlis Valisi Oktay Çağatay'dan büyük destek aldık. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kütüphanemizi bu hafta 10 Nisan Polis Haftası olması nedeniyle de açtık. Bu çalışmada katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.AÇILIŞA ŞEHİDİN KARDEŞİ DE KATILDI

Mutki ilçesine bağlı Çitliyol köyündeki İmam Hatip Ortaokulu'na yaptırılan kütüphanenin açılışına şehidin kardeşi Çağrı Bankur da katıldı. Bitlis Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, şehidin kardeşine üzerinde fotoğrafının yer aldığı bir tablo hediye etti. Açılış sonunda şehit için Mevlid okutuldu.


Son dakika haberleri | Şehit olan sıra arkadaşının adını yaşatmak için kütüphane yaptırdı
Son dakika haberleri | Şehit olan sıra arkadaşının adını yaşatmak için kütüphane yaptırdı
Son dakika haberleri | Şehit olan sıra arkadaşının adını yaşatmak için kütüphane yaptırdı
Son dakika haberleri | Şehit olan sıra arkadaşının adını yaşatmak için kütüphane yaptırdı
Son dakika haberleri | Şehit olan sıra arkadaşının adını yaşatmak için kütüphane yaptırdı
Son dakika haberleri | Şehit olan sıra arkadaşının adını yaşatmak için kütüphane yaptırdı
Son dakika haberleri | Şehit olan sıra arkadaşının adını yaşatmak için kütüphane yaptırdı
Son dakika haberleri | Şehit olan sıra arkadaşının adını yaşatmak için kütüphane yaptırdı
Son dakika haberleri | Şehit olan sıra arkadaşının adını yaşatmak için kütüphane yaptırdı
Son dakika haberleri | Şehit olan sıra arkadaşının adını yaşatmak için kütüphane yaptırdı
Son dakika haberleri | Şehit olan sıra arkadaşının adını yaşatmak için kütüphane yaptırdı
Son dakika haberleri | Şehit olan sıra arkadaşının adını yaşatmak için kütüphane yaptırdı

Eren Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Bitlis, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Şehit olan sıra arkadaşının adını yaşatmak için kütüphane yaptırdı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş'ta uçuşa geçen Rachid Ghezzal rekora koşuyor Beşiktaş'ta uçuşa geçen Rachid Ghezzal rekora koşuyor Oyuncu Ceren Hindistan, takipçisinin mesajını ifşa ederek dalga geçti Oyuncu Ceren Hindistan, takipçisinin mesajını ifşa ederek dalga geçti Kaza yapan AK Partili vekil sosyal medyadan çağrı yaptı: Acil yardım bekliyoruz Kaza yapan AK Partili vekil sosyal medyadan çağrı yaptı: Acil yardım bekliyoruz Uyuşturucu madde almak için para istediği annesini başından yaraladı Uyuşturucu madde almak için para istediği annesini başından yaraladı Çin'de e-ticaret şirketi Alibaba'ya 2,8 milyar dolar ceza kesildi Çin'de e-ticaret şirketi Alibaba'ya 2,8 milyar dolar ceza kesildi Sedat Peker'in villasına yapılan baskında Sedat Peker'in villasına yapılan baskında "Branda" detayı dikkatlerden kaçmadı Bayramdan sonra düğünü vardı! Otomobiliyle 15 metreden uçan Seycan hemşire hayatını kaybetti Bayramdan sonra düğünü vardı! Otomobiliyle 15 metreden uçan Seycan hemşire hayatını kaybetti Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da Denizli'ye gelin olarak getirdi Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da Denizli'ye gelin olarak getirdi

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
Fransız ekibi Lille, Yusuf Yazıcı ile yolları ayırma kararı aldı Fransız ekibi Lille, Yusuf Yazıcı ile yolları ayırma kararı aldı         
14:27
İngiliz basını, Leicester'ın Atilla Szalai için Fenerbahçe'ye teklif yaptığını duyurdu İngiliz basını, Leicester'ın Atilla Szalai için Fenerbahçe'ye teklif yaptığını duyurdu         
13:28
'Bildiri' soruşturmasında gözaltına alınan emekli amirallerin ilk ifadesi ortaya çıktı 'Bildiri' soruşturmasında gözaltına alınan emekli amirallerin ilk ifadesi ortaya çıktı         
12:55
Esra Erol'da şaşkına çeviren anlar! Esra Erol'da şaşkına çeviren anlar! "Karımdan şiddet görüyorum" diyen adam bu sefer de kameralar önünde darp edildi         
12:23
Son Dakika: Hatay'da bir ucu Suriye'de olan 100 metrelik tünel bulundu, 24 kaçak göçmen yakalandı Son Dakika: Hatay'da bir ucu Suriye'de olan 100 metrelik tünel bulundu, 24 kaçak göçmen yakalandı         
11:44
Uygunsuz mesaj atarak karısını taciz eden şahsı defalarca böyle bıçakladı Uygunsuz mesaj atarak karısını taciz eden şahsı defalarca böyle bıçakladı         
11:22
Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı         
11:05
İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok         
10:39
Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler         
09:55
KDK, karavan muayene sürelerinin yeniden düzenlenmesi yönünde tavsiye kararı verdi KDK, karavan muayene sürelerinin yeniden düzenlenmesi yönünde tavsiye kararı verdi         
09:41
Osmaniye'de garip bir olay! Fenomen Sefa Kındır'ın yaptığı uçak yere çakıldı Osmaniye'de garip bir olay! Fenomen Sefa Kındır'ın yaptığı uçak yere çakıldı         
09:23
Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! "İlişki" iddiası HSK'yı harekete geçirdi, savcı istifa etti         
08:46
Fransız L'Opinion gazetesi: Türkler, Brüksellilerin arasındaki kavgaların mağduru oldu Fransız L'Opinion gazetesi: Türkler, Brüksellilerin arasındaki kavgaların mağduru oldu         
07:16
Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım         
23:59
Tuvana Türkay'ı görenler tanımakta güçlük çekti Tuvana Türkay'ı görenler tanımakta güçlük çekti         
19:57
Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi         
19:19
Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi         
16:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2021 14:39:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Şehit olan sıra arkadaşının adını yaşatmak için kütüphane yaptırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei