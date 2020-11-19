Şehit olan uzman çavuşun acı haberi ailesine verildi - Son Dakika

Diyarbakır'da silahının ateş alması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Cumhur Tokuş'un acı haberi ailesine verildi.

Diyarbakır'da görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Cumhur Tokuş (24), şahsi silahının ateş alması sonucu ağır yaralandı. Ağır yaralanan Uzman Çavuş Tokuş kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Tokuş'un acı haberi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ikamet eden anne ve babasına verildi. Ailenin oğullarının naaşını almaya Diyarbakır'a gittiği öğrenildi.

Uzman Çavuş Cumhur Tokuş'un memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesi Kurtkulağı Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi. - DİYARBAKIR