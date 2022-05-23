Şehit olmadan önce çekilen videosu yürekleri dağladı - Son Dakika
Üye Girişi

Şehit olmadan önce çekilen videosu yürekleri dağladı

23.05.2022 13:37

Şehit olmadan önce çekilen videosu yürekleri dağladı Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in yabancı uyruklu bir çocuğun yanan eline krem sürdüğü görüntüleri ortaya çıktı Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde terör örgütünün saldırısı sonucu ağır yaralanan...

Şehit olmadan önce çekilen videosu yürekleri dağladı

Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in yabancı uyruklu bir çocuğun yanan eline krem sürdüğü görüntüleri ortaya çıktı

HATAY - Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde terör örgütünün saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in yabancı uyruklu bir çocuğun yanan eline krem sürdüğü görüntüleri ortaya çıktı.

Yaralandıktan sonra Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak, yoğun bakımda müşahede altına alınan ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel şehit oldu. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde toprağa verilen 24 yaşındaki şehit Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in olaydan 9 gün önce çekilen videosu ortaya çıktı.

9 Mayıs'ta görev yaptığı bölgede yabancı uyruklu küçük bir çocuğun sobada yanan eline krem sürmesi yürekleri dağladı. Görüntüde, komutanının ise o görüntüleri cep telefonu kamerasıyla çekerken Şenel'e "Nerelisin Haydar, çocuk var mı?" diye sorduğunda "Hataylıyım komutanım" diye cevap veriyor

Şehit olmadan önce çekilen videosu yürekleri dağladı
Şehit olmadan önce çekilen videosu yürekleri dağladı
Şehit olmadan önce çekilen videosu yürekleri dağladı
Şehit olmadan önce çekilen videosu yürekleri dağladı

YORUMLAR
500
Şehit olmadan önce çekilen videosu yürek dağladı Şehit olmadan önce çekilen videosu yürek dağladı
Kaynak: İHA

Zeytin Dalı, Piyade, Terör, Şehit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit olmadan önce çekilen videosu yürekleri dağladı - Son Dakika


Son Dakika
13:39 Genç kadının acı sonu: Arkadaşına yardıma koşarken uçurumdan düştü
13:30 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüvenindeki olası rakipleri belli oldu!
13:21 Barış Arduç-Gupse Özay cephesinden sevindiren haber: 3 ay sonra bebek geliyor
13:20 Beyazıt iki grup arasında silahlı kavga çıktı: Biri polis 5 kişi yaralandı
13:10 Diyarbakır'da esnafların arasında "ucuza satıyorsun" tartışması çıktı! Esnafın "Asgari ücret 4 bin 250 TL, aç mı var bu ülkede?" sözleri dikkat çekti
13:07 Erdoğan: İsveç'in bize yaptırım uygulamasını bir kenara koyamayız
13:00 Onlarca ülkede vaka tespit edildi! Peki, maymun çiçeği hastalığının belirtileri neler?
12:50 Tavuğun altındaki yumurtayı gören adam ne yapacağını bilemedi: Korkup oğlumu çağırdım
12:35 Liseli kızlar tekme tokat kavga etti, erkek öğrenciler ise sadece video çekti
12:13 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan'ın son halini Hamdi Alkan paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 13:44:52. #1.13#
SON DAKİKA: Şehit olmadan önce çekilen videosu yürekleri dağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement