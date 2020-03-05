"Şehit olmak kalbime doğuyor" diyen İdlib şehidini son yolculuğuna binler uğurladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 'Şehit olmak kalbime doğuyor' diyen İdlib şehidini son yolculuğuna binler uğurladı - Son Dakika

"Şehit olmak kalbime doğuyor" diyen İdlib şehidini son yolculuğuna binler uğurladı

6 saat önce

İdlib'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun, memleketi Elazığ'da binlerce vatandaşın katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İdlib'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun, memleketi Elazığ'da binlerce vatandaşın katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.


Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin İdlib kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda önceki gün şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun (26) için memleketi Elazığ'daki Mevlana Camii'nde tören düzenlendi. Şehidin naaşı silah arkadaşlarının omzunda camiye getirildi. Öğle namazını müteakip İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından dua edildi. Ardından şehidin naaşı, binlerce vatandaşın 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Vatan sana canım feda' sloganları ile toprağa verilmek üzere Baskil ilçesine bağlı Karaali köyüne götürüldü.


Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Zülfü Tolga Ağar, Zülfü Demirbağ, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, TSO Başkanı Asilhan Arslan, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, emniyet personeli, askeri erkan ve binlerce vatandaş katıldı.


Şehidin "Şehit olmak kalbime doğuyor" dediği videosu duygulandırmıştı


Şehit Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun'un Hatay'da bulunduğu sırada cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntüsü ortaya çıkmış ve "Şehit olmak kalbime doğuyor" dediği anlar izleyenleri duygulandırmıştı. Şehid Coşkun videoda, "Vatan, bayrak, millet, namus, şeref biz bunun için bu görevi seçtik. Ben bu mesleği onun için seçtim, yoksa herkes bu mesleği yapar. Kimisi para için yapıyor, kimisi zevkine yapıyor, kimisi de gerçekten canı gönülden kalpten yapıyor bu işi. Ben de onlardanım Allah'a şükür. Rabbim hakkımda hayırlısını versin. Şehitlik güzel bir mertebe, inşallah ulaşırım" ifadelerini kullanmıştı. - ELAZIĞ

Elazığ, İdlib, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:24 Kaynak: İHA
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