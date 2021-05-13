Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ 'ŞEHİT OLURSAM, DEVLETİN VERDİĞİ PARAYI CAMİYE BAĞIŞLAYIN' DİYEN ASKERİN VASİYETİYLE CAMİ YAPILDI - Son Dakika

Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ 'ŞEHİT OLURSAM, DEVLETİN VERDİĞİ PARAYI CAMİYE BAĞIŞLAYIN' DİYEN ASKERİN VASİYETİYLE CAMİ YAPILDI

13.05.2021 10:29

Son dakika haberleri... SURİYE'nin İdlib kentinde, geçen yıl rejimin hava saldırısında şehit edilen 24 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir, şehit olması halinde devletin kendisi ve ailesi için vereceği tüm parayı memleketi Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde vatandaşların da desteğiyle yapımına başlanan...

SURİYE'nin İdlib kentinde, geçen yıl rejimin hava saldırısında şehit edilen 24 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir, şehit olması halinde devletin kendisi ve ailesi için vereceği tüm parayı memleketi Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde vatandaşların da desteğiyle yapımına başlanan camiye bağışlanmasını vasiyet etti. Bekir, şehit olduktan sonra bağışıyla birlikte büyük bölümü tamamlanan ve adının verildiği cami Ramazan Bayramı namazı ile ibadete açıldı.

Suriye'nin İdlip kentinde geçen yıl 27 şubat günü rejimin Rus uçaklarının desteğiyle yaptığı hava saldırısında Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir, şehit oldu. Recep Bekir, şehit olmadan önce izne geldiği memleketi Tekirdağ'ın Ergene ilçesinin Yeşiltepe Mahallesi'nde ağabeyi Dursun Ali Bekir ile gezerken, vatandaşların katkılarıyla yapılan camiyi gördü. Ağabeyi, Recep Bekir'e "Bu cami için bir iki maaşını bırak, bir katkın olsun. Bak herkes yardım ediyor" dedi. Bunun üzerine Recep Bekir de, "Abi, bu bir, iki maaşla olacak değil. Biz bu camiye gereğini yapacağız inşallah. Ben üstüme düşen görev ne ise yapacağım" karşılığını verdi.

Piyade Onbaşı Recep Bekir, izin dönüşünden 1 ay sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de terörist unsurları etkisiz hale getirmek için Suriye'nin İdlip kentinde görevlendirildi. Bekir, geçen yılın şubat ayında rejimin uçaklarla düzenlediği hava saldırısında 33 silah arkadaşıyla birlikte şehit oldu. CAMİYE BAĞIŞLAYIN VASİYETİ

Ergene'de bir fabrikada çalışan Dursun Ali Bekir, İdlip'de bulunan kardeşi Recep Bekir şehit olmadan önce ile sık sık telefonla görüştüğünü ve kendisine yapımı süren camiyi sorduğunu söyledi. Bekir, "Kardeşimle şehit olmadan bir gün önce son kez görüştüm. Bana, "Nasılsınız, ne var ne yok? Cami inşaatı nasıl gidiyor? Buradan çıkış yok abi. Geceleri aynı rüyaları görüyorum. Artık vakit geldi, tamam. İnşallah caminin inşaatı da tamamlanır. Şehit olursam vasiyetim, devletin benim ve ailem için ödeyeceği para ve yardımların tamamını caminin yapımında kullanın' dedi. Bu konuşmamızın ardından kardeşim bir gün sonra da şehit düştü" diye konuştu.

Devletin şehit kardeşi için ailesine ödediği tüm parayı vasiyeti üzerine camiye bağışladıklarını belirten Dursun Ali Bekir, "Kardeşim vasiyetinde devletin ödeyeceği tazminatı ve bize vereceği yardımların tamamını camimize bıraktı. Bu şekilde cami inşaatımız tamamlandı. Bir taraftan hüzünlü, bir taraftan gurur ve onur verici bir duygu. Kardeşimizin vasiyetini yerine getirdiğimiz için çok mutluyuz. Kardeşler olarak çok şükür hiçbir şekilde bir kargaşa çıkmadan onun vasiyeti neyse onu yerine getirerek aynı şekilde devam ettik. Yani vasiyetini harfiyen uygulamaya dikkat ettik. Aynı zamanda Tekirdağ valimiz ve Ergene kaymakamımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

'ALLAH VE BENİ UNUTMAYIN'

Şehit kardeşinin kendilerinden talebi olduğunu ifade eden Bekir, "Kardeşimin bizden bir talebi oldu. 'Allah'ı ve beni unutmayın. Mal peşine düşmeyin, hakkınız varsa helal edin, ben size helal ediyorum' diyerek son vasiyetini bu şekilde bize dile getirdi. Sağ olsunlar, müftülük caminin ismini Şehit Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir ismini verdi. Bu cami burada olduğu sürece kardeşimin adı unutulmayacak" dedi.

BAYRAM NAMAZI İLE İBADETE AÇILDI

Şehidin bağışı ve vatandaşlarında desteğiyle yapılan Şehit Uzman Onbaşı Recep Bekir'in adının verildiği 1400 kişilik cami Ramazan Bayramı namazına hazırlandı.İlk namaz öncesinde şehidin ağabeyleri Dursun Ali, Yakup ve Eyüp Bekir,camide temizlik yaparak, namaza hazır hale getirdi.

Camide kılınan ilk namaza katılan Ali Gürkan, mahalleye böyle bir caminin yapılmasında emeği olan tüm hayırseverlere teşekkür etti. Gürkan, "Mahallemizde böyle bir cami inşaatı başladı. Hayırseverler destek verdi. Her birimiz elimizden geldiği kadarıyla destek verdik. Tabi ki en önemlisi ve en değerlisi mahallemizde şehit olan kardeşimizin vasiyeti olan camiye desteğe ise ailesinin tam destek vermesi ailesinden allah razı olsun" dedi. Mahalle sakinlerinden Ahmet Arman ise, "Güzel bir cami oldu. Gerçekten emek veren katkı sağlayanlardan Allah razı olsun. Herkes elinden gelen katkıyı verdi. Camimizde şehidimiz adı yaşayacak. Allah ondan da razı olsun" diye konuştu.

Camiyi şehidin ağabeyleri Dursun Ali, Yakup ve Eyüp Bekir,camide temizlik yaparak, namaza hazır hale getirdi. Babası Ahmet Bekir, vefat eden ve 5 kardeşin en küçüğü olan şehit Recep Bekir'in bağışının da katkısı ile yapılan camide çalışmalar bir sürüyor. İç bölümü biten, dış cephesi, kubbeleri, minare yapımı ile çevre düzenlemeleri devam eden caminin kısa sürede tamamlanacak.

Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ 'ŞEHİT OLURSAM, DEVLETİN VERDİĞİ PARAYI CAMİYE BAĞIŞLAYIN' DİYEN ASKERİN VASİYETİYLE CAMİ YAPILDI
Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ 'ŞEHİT OLURSAM, DEVLETİN VERDİĞİ PARAYI CAMİYE BAĞIŞLAYIN' DİYEN ASKERİN VASİYETİYLE CAMİ YAPILDI
Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ 'ŞEHİT OLURSAM, DEVLETİN VERDİĞİ PARAYI CAMİYE BAĞIŞLAYIN' DİYEN ASKERİN VASİYETİYLE CAMİ YAPILDI
Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ 'ŞEHİT OLURSAM, DEVLETİN VERDİĞİ PARAYI CAMİYE BAĞIŞLAYIN' DİYEN ASKERİN VASİYETİYLE CAMİ YAPILDI
Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ 'ŞEHİT OLURSAM, DEVLETİN VERDİĞİ PARAYI CAMİYE BAĞIŞLAYIN' DİYEN ASKERİN VASİYETİYLE CAMİ YAPILDI
Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ 'ŞEHİT OLURSAM, DEVLETİN VERDİĞİ PARAYI CAMİYE BAĞIŞLAYIN' DİYEN ASKERİN VASİYETİYLE CAMİ YAPILDI
Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ 'ŞEHİT OLURSAM, DEVLETİN VERDİĞİ PARAYI CAMİYE BAĞIŞLAYIN' DİYEN ASKERİN VASİYETİYLE CAMİ YAPILDI
Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ 'ŞEHİT OLURSAM, DEVLETİN VERDİĞİ PARAYI CAMİYE BAĞIŞLAYIN' DİYEN ASKERİN VASİYETİYLE CAMİ YAPILDI
Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ 'ŞEHİT OLURSAM, DEVLETİN VERDİĞİ PARAYI CAMİYE BAĞIŞLAYIN' DİYEN ASKERİN VASİYETİYLE CAMİ YAPILDI
Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ 'ŞEHİT OLURSAM, DEVLETİN VERDİĞİ PARAYI CAMİYE BAĞIŞLAYIN' DİYEN ASKERİN VASİYETİYLE CAMİ YAPILDI
Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ 'ŞEHİT OLURSAM, DEVLETİN VERDİĞİ PARAYI CAMİYE BAĞIŞLAYIN' DİYEN ASKERİN VASİYETİYLE CAMİ YAPILDI
Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ 'ŞEHİT OLURSAM, DEVLETİN VERDİĞİ PARAYI CAMİYE BAĞIŞLAYIN' DİYEN ASKERİN VASİYETİYLE CAMİ YAPILDI
Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ 'ŞEHİT OLURSAM, DEVLETİN VERDİĞİ PARAYI CAMİYE BAĞIŞLAYIN' DİYEN ASKERİN VASİYETİYLE CAMİ YAPILDI
Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ 'ŞEHİT OLURSAM, DEVLETİN VERDİĞİ PARAYI CAMİYE BAĞIŞLAYIN' DİYEN ASKERİN VASİYETİYLE CAMİ YAPILDI
Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ 'ŞEHİT OLURSAM, DEVLETİN VERDİĞİ PARAYI CAMİYE BAĞIŞLAYIN' DİYEN ASKERİN VASİYETİYLE CAMİ YAPILDI
Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ 'ŞEHİT OLURSAM, DEVLETİN VERDİĞİ PARAYI CAMİYE BAĞIŞLAYIN' DİYEN ASKERİN VASİYETİYLE CAMİ YAPILDI
Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ 'ŞEHİT OLURSAM, DEVLETİN VERDİĞİ PARAYI CAMİYE BAĞIŞLAYIN' DİYEN ASKERİN VASİYETİYLE CAMİ YAPILDI
Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ 'ŞEHİT OLURSAM, DEVLETİN VERDİĞİ PARAYI CAMİYE BAĞIŞLAYIN' DİYEN ASKERİN VASİYETİYLE CAMİ YAPILDI
Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ 'ŞEHİT OLURSAM, DEVLETİN VERDİĞİ PARAYI CAMİYE BAĞIŞLAYIN' DİYEN ASKERİN VASİYETİYLE CAMİ YAPILDI

Tekirdağ, Piyade, İdlib, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ 'ŞEHİT OLURSAM, DEVLETİN VERDİĞİ PARAYI CAMİYE BAĞIŞLAYIN' DİYEN ASKERİN VASİYETİYLE CAMİ YAPILDI - Son Dakika


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