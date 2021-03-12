Son dakika haberi: Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesinden İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılına özel klip - Son Dakika

Ankara Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi (ŞÖH AİHL) öğrenci ve velileri, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılına özel video klip hazırladı.

Ankara Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesinden yapılan açıklamaya göre, öğrenci ve veliler, İstiklal Marşı'nın TBMM tarafından milli marş olarak kabul edilişinin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Şanlı Hilalin Gölgesinde 100. Yıl" temalı video klip çekti.

Milli Mücadele ruhuyla hazırlanan video klipte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstiklal Marşı'nı okuduğu görüntülere yer verildi. Öğrenci ve veliler, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını seslendirdi.

Klipte ayrıca 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halidemir de öğrencilerle İstiklal Marşı'nı okudu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Okul Müdürü Yaşar Keskin, öğrencilerinin milli ve manevi değerlerle yetişmesi için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

İstiklal Marşı'nın 100. yılına yakışır etkinliklerle öğrencilere "Dedeleriniz bu değerler uğrunda şehit oldular, siz de bugün bu değerler için yaşayacak ve bu değerleri yaşatacaksınız.

Bunun için korkmayın, korkmayın, korkmayın!" mesajını verdiklerine dikkati çeken Keskin, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı klibin hazırlanmasında emeği geçen projenin yönetmeni velimiz Serdar Kaya'ya, şehidimizin kardeşi Soner Halisdemir'e, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü ve aynı zamanda Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı olan Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan'a, Başkent Tiyatroları eski Genel Sanat Yönetmeni tiyatro sanatçısı Mehmet Tahir İkiler'e, öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyor, sözlerimi merhum Akif'in 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' duasıyla bitirmek istiyorum."