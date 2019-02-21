Son Dakika Haberleri: Şehit Ömer Halisdemir Doğum Gününde Dualarla Anıldı

Şehit Ömer Halisdemir Doğum Gününde Dualarla Anıldı

1 saat önce

Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından, Halisdemir'in doğum günü dolayısıyla bir anma etkinliği düzenledi.

Şehit Ömer Halisdemir Doğum Gününde Dualarla Anıldı, System.String[]
Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından, Halisdemir'in doğum günü dolayısıyla bir anma etkinliği düzenledi.

Okulun Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Şehit Ömer Halisdemir, hatimlerle, dualarla, şiir ve çeşitli gösterilerle anıldı. Etkinlik, Dünya Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma birincisi Hafız Yaşar Cuhadar'ın Kur'an-ı Kerim okumasıyla başladı. Meslek Dersi öğretmeni Adem Çakır ise duasıyla devam eden programda konuşma yapan Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yaşar Keskin, "Şehit Ömer Halisdemir'i unutmayacağız, unutturmayacağız. Öğrencilerimiz her zaman Ömer Halisdemir'in varisleri olarak yetişecektir. Emanet ettiği ülke ve bayrak varisleri olan gençler tarafından ilelebet korunacaktır. Öğrencilerimiz bilerek ölüme giden Ömer Halisdemir'i örnek alarak yetişmektedir. Seni rahmet ve minnetle anıyoruz. Sen rahat uyu şehidimiz" dedi.

Etkinlikte, Şehit Ömer Halisdemir'in ortaokul öğretmeninin görüntülü mesajı okutuldu, slayt gösterisi yapıldı, şiirler ve şehidin sevdiği türküler okundu. Program öğrenciler tarafından dev Türk bayrağının açılmasıyla sona erdi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:49 Kaynak: İHA

Ömer Halisdemir, Güncel
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