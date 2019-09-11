Son Dakika Haberleri: Şehit Ömer Halisdemir'in yeğeni Bursa'da yüzerken boğuldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Şehit Ömer Halisdemir'in yeğeni Bursa'da yüzerken boğuldu

1 saat önce

15 Temmuz kahramanlarından Şehit Ömer Halisdemir'in yeğeni Halil Halisdemir, Bursa'da serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

Şehit Ömer Halisdemir'in yeğeni Bursa'da yüzerken boğuldu, System.String[]

15 Temmuz kahramanlarından Şehit Ömer Halisdemir'in yeğeni Halil Halisdemir, Bursa'da serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.


Şehit Ömer Halisdemir'in TIR şoförlüğü yapan yeğeni Halil Halisdemir, Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunduğu sırada serinlemek için Söğütpınar sahilinden denize girdi. Halisdemir, denizin dalgalı olması sebebiyle kayalık alana yüzmeye çalışırken boğuldu. Kurtarma ekipleri tarafından deniz çıkartılan Halisdemir, 112 ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


3 çocuk babası Halil Halisdemir'in cenazesi, Niğde Çukurca'da toprağa verildi. - BURSA

Ömer Halisdemir, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bülent Arınç'ın, "Ahmet Türk'ün terörle alakası yoktur" sözlerine Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu'ndan tepki geldi
Diyarbakır'daki oturma eyleminde HDP'liler ve anneler arasında gerginlik çıktı Ömer Halisdemir'in yeğeni de kahramanlık yaparken yaşamını yitirdi 20 yıl önce işlenen cinayete müebbet hapis

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 12:01:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Ömer Halisdemir'in yeğeni Bursa'da yüzerken boğuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]