"Şehit Ömer Halisdemir Ulusal Bisiklet Turu"na katılanlar Kütahya'dan uğurlandı - Son Dakika

15 Temmuz şehit ve gazilerini hatırlamak ve unutturmamak için düzenlenen "Şehit Ömer Halisdemir Ulusal Bisiklet Turu" kapsamında Kütahya'ya gelen sporcular, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kabrine ulaştırmak üzere vatan toprağını Kütahya Valisi Ali Çelik'ten teslim aldı.

Arnavutköy Belediyesi Spor Kulübü Derneği ile Türkiye Futbol Federasyonu iş birliğinde bu yıl 5. 'incisi gerçekleştirilen "Şehit Ömer Halisdemir Ulusal Bisiklet Turu" kapsamında İstanbul'dan yola çıkan bisikletçiler Kütahya'ya ulaştı.

Kütahya Valiliği önünde düzenlenen törene Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Gayret katıldı.

Vali Ali Çelik, Zafer Meydanı'ndan aldığı toprağı şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ulaştırılmak üzere Arnavutköy Belediyesi Spor Müdürü Mahmut Okur'a teslim etti.

Vatan toprağının teslim edilmesinin ardından Vali Çelik, Kütahya etabını tamamlayıp Afyonkarahisar için pedal çeviren sporculara bisikletle Valilik önünden Kütahya-Afyonkarahisar kavşağına kadar eşlik etti.