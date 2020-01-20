Şehit Ömür Erbay, mezarı başında dualarla anıldı - Son Dakika

Şırnak'ta 2016 yılında PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen polis memuru Ömür Erbay, vefatının 4'üncü yıl dönümünde Arpalı beldesinde mezarı başında anıldı.



Şehit Özel Harekat polis memuru Ömür Erbay'ın Arpalı beldesinde bulunan kabri başında düzenlenen anma törenine kent protokolü, Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal ve yönetim kurulu üyeleri, emniyet yetkilileri, askeri erkan, Erbay ailesi ve belde sakinleri katıldı.



Burada açıklamada bulunan Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal, "Ömür Erbay gibi kahramanlarımız sayesinde ülkemiz ayakta durmaktadır. Ülkemizi yıkmak isteyen içeriden ve dışarıdan gelen hainlere karşı bu milletin kahraman evlatlarıyla birlikte dik duracağız, bu sayede ezanlar susmayacak, bayrak inmeyecek. Şehitlik mertebesinde hiçbir şehit ölü değildir. Bizler de onları anmaya, yaşatmaya devam edeceğiz. Allah geride kalan ailesine sabırlar versin. Şehidimizin emaneti Uğur Kağan koca delikanlı olmuş. Allah bahtını açık etsin" dedi.



Dualar edilmesinin ardından Arpalı Merkez Camisinde mevlidi şerif okutularak şehidin baba ocağına ziyarette bulunuldu.



Ömür Erbay, Erzurum Özel Harekat Şubesi'nde polis memuru olarak görev yaparken geçici görevle gittiği Şırnak'ın Cizre ilçesinde 20 Ocak 2016 tarihinde teröristlerle girilen çatışmada şehit düşmüştü. - BAYBURT