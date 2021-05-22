Şehit Onay'ın adı Ali Sağlığı Merkezi'nde yaşatılacak - Son Dakika

Ankara'nın Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken uygulama sırasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Bülent Onay'ın adı Aile Sağlığı Merkezi'ne verildi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'ne şehidin annesinin isteği üzerine şehit polis Bülent Onay'ın adı verildi. Aile Sağlığı Merkezi önünde düzenlenen törende konuşan şehidin annesi Fındık Onay, çok sevinçli olduğunu oğluyla bir kez daha gurur duyduğunu söyledi. Programa Kaymakam Mutlu Almalı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Özkan Çakmakcı, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mehmet Fındıkkıran, İlçe Sağlık Müdürü Alper Akdağ ile şehidin annesi Fındık Onay katıldı.

Şehit Bülent Onay, Ankara'nın Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken uygulama sırasında otomobilin çarpması sonuç"u 1 Ağustos 2010 tarihinde şehit olmuştu. - OSMANİYE