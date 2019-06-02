Şehit Onbaşı Alıcı, son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye- İran
sınırının Iğdır
kesiminde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade
Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı
'nın cenazesi, memleketi Tokat
'ın Erbaa
ilçesinde defnedildi.
Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Erbaa Devlet Hastanesi
morgundan alınarak Ziya Gökalp Mahallesi
'ndeki ağabeyi Oğuz Alıcı'nın evine getirilerek burada helallik alındı. Anne
Yeter Alıcı, "Ağlamayacağım. Düşmanları sevindirmeyeceğim. Ben savaşamam ama onlara çorba yaparım. Düşmanları şımartmayacağım." şeklinde ağıt yaktı.
Şehidin cenazesi daha sonra Erbaa Büyük Cami'ye getirildi. Şehidin tabutuna anne Yeter ve akrabaları sarılarak gözyaşı döktü.
Burada kılınan cenaze namazı sonrası şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı'nın cenazesi şehitlikte toprağa verildi.
Cenazeye, şehidin ailesi, yakınları ile Tokat Valisi Ozan Balcı
, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, AK Parti
Tokat Milletvekili Mustafa Arslan
, MHP
Tokat Milletvekili Yücel Bulut
, askeri erkan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.