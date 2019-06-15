Son Dakika Haberleri: Şehit Onbaşı Halil Kurt için babaevinde mevlit okutuldu
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Şehit Onbaşı Halil Kurt için babaevinde mevlit okutuldu

2 saat önce

Suriye'nin Azez ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üssüne yönelik terör saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Halil Kurt (23) için Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki babaevinde mevlit okutuldu.

Şehit Onbaşı Halil Kurt için babaevinde mevlit okutuldu, System.String[]
Suriye'nin Azez ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üssüne yönelik terör saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Halil Kurt (23) için Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki babaevinde mevlit okutuldu.

Şehidin babasının Yeşil Mahallesi'ndeki evinde, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Yemek ikramının yapıldığı mevlide, Kaymakam Murat Bulacak, İlçe Jandarma Komutanı Ömer Kabataş ile şehidin yakınları katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:41 Kaynak: AA
Suriye, Hatay, Halil Kurt, Güncel
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