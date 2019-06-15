Şehit Onbaşı Halil Kurt için babaevinde mevlit okutuldu
2 saat önce
Suriye'nin Azez ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üssüne yönelik terör saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Halil Kurt (23) için Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki babaevinde mevlit okutuldu.
Suriye
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:41 Kaynak: AA
'nin Azez
ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK
) üssüne yönelik terör saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Halil Kurt
(23) için Hatay
'ın Dörtyol
ilçesindeki babaevinde mevlit okutuldu.
Şehidin babasının Yeşil Mahallesi'ndeki evinde, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Yemek ikramının yapıldığı mevlide, Kaymakam Murat Bulacak
, İlçe Jandarma
Komutanı Ömer Kabataş
ile şehidin yakınları katıldı.
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