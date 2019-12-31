Şehit onbaşı memleketine uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit onbaşı memleketine uğurlandı - Son Dakika

Şehit onbaşı memleketine uğurlandı

6 saat önce

Suriye'nin Telabyad kentinde önceki gün meydana gelen patlamada şehit düşen Uzman Onbaşı Rahmi Kaya'nın naaşı, Şanlıurfa Gap Havalimanındaki törenin ardından memleketi Erzurum'a gönderildi.

Şehit onbaşı memleketine uğurlandı, System.String[]

Suriye'nin Telabyad kentinde önceki gün meydana gelen patlamada şehit düşen Uzman Onbaşı Rahmi Kaya'nın naaşı, Şanlıurfa Gap Havalimanındaki törenin ardından memleketi Erzurum'a gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/ YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatında görevli, 27 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Rahmi Kaya, Telabyad'ta teröristler tarafından döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Önceki gün yaşanan olayda ağır yaralanan uzman onbaşı, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kaya, kurtarılamayarak şehit düştü.


Şehit için tören düzenlendi


Şehit onbaşı için Şanlıurfa'da tören düzenlendi. Gap Havalimanında düzenlenen törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, kurum amirleri ve askeri yetkililer katıldı.


Şehidin naaşı, törenin ardından askeri uçakla memleketi Erzurum'a gönderildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Telabyad, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tel Abyad'da, patlamada yaralanan asker şehit oldu
Terörist elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi tutuklandı Önce tırları kurşunlandı şimdi de iş yerleri kundaklandı Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde 80 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu

Son Dakika Haberleri
21:01 Bakan Dönmez: "2020'de Libya anlaşması kapsamında ruhsatlandırma çalışmalarına başlayacağız" - Son Dakika
21:00 Erzurum şehit uzman çavuş memleketinde törenle karşılandı -2 - Son Dakika
21:00 Balıkesir marmara adası tamamen aydınlandı - Son Dakika
20:59 Pencere ve kapı fabrikasında yangın - Son Dakika
20:58 Vali Aksoy'un yılbaşı akşamı mesaisi - Son Dakika
20:41 Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu - Son Dakika
20:35 Son dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti rakamları açıklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 21:05:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit onbaşı memleketine uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]