Şehit onbaşı memleketine uğurlandı - Son Dakika

Suriye'nin Telabyad kentinde önceki gün meydana gelen patlamada şehit düşen Uzman Onbaşı Rahmi Kaya'nın naaşı, Şanlıurfa Gap Havalimanındaki törenin ardından memleketi Erzurum'a gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/ YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatında görevli, 27 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Rahmi Kaya, Telabyad'ta teröristler tarafından döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Önceki gün yaşanan olayda ağır yaralanan uzman onbaşı, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kaya, kurtarılamayarak şehit düştü.

ŞEHİT İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Şehit onbaşı için Şanlıurfa'da tören düzenlendi. Gap Havalimanında düzenlenen törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, kurum amirleri ve askeri yetkililer katıldı.

Şehidin naaşı, törenin ardından askeri uçakla memleketi Erzurum'a gönderildi.

(İHA)