Şehit Önder Güzel POMEM 27. dönem mezunlarını verdi

AKSARAY - Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde 8 aylık eğitim sürecini tamamlayan 506 polis meslek öğrencisi için yemin ve mezuniyet töreni düzenlendi.

Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi 2022 yılı 27.Dönem mezunu polis meslek öğrencileri için yemin ve mezuniyet töreni düzenlendi. POMEM Yerleşkesinde yapılan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. 8 ay boyunca polislik mesleğinin eğitimlerini alan 506 öğrenci için düzenlenen yemin ve mezuniyet töreni renkli görüntülere de sahne oldu. Pandeminin ardından ilk kez ailelerinde katılımıyla yapılan törende 27.Dönem POMEM Birincisi olan Kader İlhan mezuniyet kütüğüne plaka çakarak töreni devam ettirdi. 506 öğrenci ailesi ve protokolün önünde Polis Okulu marşı seslendirdikten sonra, yemin ederek mesleğin ilk adımını attı. Yemin töreninin ardından POMEM korteji ile selamlama geçişi yapan öğrenciler kortejin ardından kep fırlattı. Duygu dolu anlar yaşayan polis meslek öğrencileri kep fırlattıktan sonra gözyaşları eşliğinde bir birilerine sarılarak tebrik etti. Daha sonra kapıların açılmasıyla aileleri de kızlarının mutluluğuna ortak oldu.

Şehit Müdür Güzel'in annesi ve eşi mezunları yalnız bırakmadı

15 Temmuz hain darbe girişinde görevli olduğu Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığındaki bombalı saldırıda şehit olan ve Polis Meslek Eğitim Merkezine adı verilen Emniyet Müdürü Önder Güzel'in annesi Gülşen Güzel ve eşi Yeşim Güzel polis meslek öğrencilerini yalnız bırakmadı. İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu'nun koluna giren anne Gülşen Güzel, gözyaşları ile korteji ayakta selamladı. Genç polisleri esas duruşla selamlayan Yeşim Güzel ise aileleri duygulandırdı.

POMEM 506 kadın polisi daha göreve kazandırdı

Polis Eğitim Merkezinin faaliyetleri ve 2022 yılı 27.Dönem çalışmalarından bahseden Polis Eğitim Merkezi Müdürü Niyazi Turgay, "14 Kasım 2021 tarihinden bu yana okulumuzda eğitim gören ve bugün eğitimlerini başarıyla tamamlayarak onurlu bir mesleği idame ettirecek olan 506 kadın polis meslek adayını teşkilata kazandırmanın onur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı olarak 11 Eylül 1995 yılından beridir hizmet veren okulumuz 26 dönemde 13 bin 119 polis memuru mezun etmiş ve bugün mezun ettiğimiz 506 arkadaşımız ile kahraman polis teşkilatımıza toplamda 13 bin 625 polis memuru kazandırmış olduk" dedi.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayarak 27.Dönem Birincisi olan Kader İlhan, "Çok emek verdik, çok uğraştık. Buraya gelmeden öncede sonrasında da bütün arkadaşlarım, bütün devrelerim sonunda başardık. Bitirdik ve inşallah Allah utandırmaz. Hepimiz hayırlarla görevimizi yaparız" diye konuştu.

Babası Ali İlhan ise, "Çok duyguluyum, çok onurluyum, çok gururluyum. Ne diyeyim büyük bir gurur uçuyorum. Allah razı olsun devletten milletten, ne isterse onu istedi. Polis olmak istedi başardı. Onunla gurur duyuyorum" dedi.

Bir başka polis meslek öğrencisi Ezgi Canpolat, "Bugün gerçekten güzel bir gün hep emek verdik. Bu kadar 8 ay boyunca yani soğuğuyla, sıcağıyla çok güzeldi. Çok güzel bir eğitim aldık. Bundan sonraki meslek hayatımda gerçekten vatana millete hayırlı evlat olarak işimi güzel bir şekilde yapmak istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Babası Selahattin Canpolat gurur duyduğunu söyleyerek, "kızımla gurur duyuyorum. Yetiştirdik, büyüttük bu güne kadar çok memnunum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel duygu yaşanılır, anlatılmaz" diye konuştu.