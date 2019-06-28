Şehit Önlemeç'in cenazesi Isparta'ya getirildi
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HAKKARİ'de nöbet sırasında silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Mustafa Önlemeç'in (21) Türk bayrağına sarılı naaşı, memleketi Isparta'ya getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:08 Kaynak: DHA
HAKKARİ'de nöbet sırasında silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan Piyade
Onbaşı Mustafa Önlemeç'in (21) Türk bayrağına sarılı naaşı, memleketi Isparta
'ya getirildi. Hakkari
Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda sabah saatlerinde nöbet tuttuğu sırada silahının kazara ateş alması sonucu yaşamını yitiren Piyade OnbaşıMustafa Önlemeç'in cenazesi, saat 18.45'te Türk Hava Yolları
'na ait uçakla Süleyman Demirel
Havalimanı'na getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşını Isparta Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş
, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün
, İl Emniyet Müdürü Halil Turan
Erol, askeri yetkililer karşıladı.
Askeri törenle helikoptere nakledilen şehit Önlemeç'in cenazesi, defnedilmek üzere Yalvaç
ilçesine hareket etti.
- Isparta
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