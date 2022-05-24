Başkent'e şehit ateşi düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Başkent'e şehit ateşi düştü

24.05.2022 15:28

Başkent'e şehit ateşi düştü Şehit Onur Doğan'ın baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın acı haberi Ankara'da yaşayan ailesine ulaştı.

Başkent'e şehit ateşi düştü

Şehit Onur Doğan'ın baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı

ANKARA - Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın acı haberi Ankara'da yaşayan ailesine ulaştı. Şehit Doğan'ın evinin bulunduğu bina ve cadde Türk bayraklarıyla donatıldı.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan şehit oldu. Doğan'ın Ankara Altındağ'da bulunan ve acı haberinin ulaştığı baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin acılı ailesini yalnız bırakmayan mahalleli ise taziye evine ziyaretlerde bulunarak aileyi yalnız bırakmadı. Şehit için Kur-an okundu ve dualar edildi.

3 ay önce nişanladığı öğrenildi

4 senedir uzman çavuş olarak görev yapan Doğan'ın üç ay önce nişanlandığı ve seneye düğünün olduğu öğrenildi. Üç çocuklu ailenin en küçük çocuğu olan Doğan, memleketi Ankara'da yarın toprağa verilecek.

Başkent'e şehit ateşi düştü
Başkent'e şehit ateşi düştü
Başkent'e şehit ateşi düştü
Başkent'e şehit ateşi düştü
Başkent'e şehit ateşi düştü
Başkent'e şehit ateşi düştü
Başkent'e şehit ateşi düştü
Başkent'e şehit ateşi düştü

YORUMLAR
500
ANTALYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ ANTALYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ Antalya'ya şehit ateşi düştü Antalya'ya şehit ateşi düştü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'e şehit ateşi düştü - Son Dakika


Son Dakika
16:18 4 askerimizin şehit olduğu bölgede operasyon başlatıldı! Teröristler mağarada sıkıştırıldı
16:01 Eski survivor şampiyonu Cemal Can Cansever, All Star'daki Berkan için destek istedi
15:39 "Erdoğan kaçacak" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den yanıt geldi: Beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır
15:23 Sevgilisiyle ilişkiye giren kadın prezervatifteki spermleri cinsel organına enjekte ederek hamile kaldı
15:23 65 yaşındaki diş hekimi Şeyma Biran'ın katili: 11 bin liraya anlaştık, konuşurken kendimi kaybettim
15:22 Sevgilisi "intihar" demişti, cesedin yatış ve tüfeğin pozisyonu cinayeti aydınlattı
15:22 Uzman çavuş Musa Orhan'a hakaret iddiasıyla yargılanan Ezgi Mola'ya para cezası! Mola'dan ilk yorum: Şaşırmadım!
15:11 Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'a sosyal medyadan yüklendi: Benim anneme kasten küfrettiriyorsun! Her şeyi planlı yaptın
15:09 Son seçim anketi yayınlandı: Cumhur'a kötü haber, Millet İttifakı fark attı!
14:59 Kılıçdaroğlu'ndan bomba sözler: Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim! Erdoğan yurt dışına devasa paralar aktarıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 16:28:15. #1.11#
SON DAKİKA: Başkent'e şehit ateşi düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement