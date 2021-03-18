Şehit Onur Karakaya Parkı dualarla açıldı - Son Dakika

Şehit Onur Karakaya Parkı dualarla açıldı

18.03.2021 19:22
Şehit Onur Karakaya Parkı dualarla açıldı, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Şehit Onur Karakaya Parkı düzenlenen törenle açıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Şehit Onur Karakaya Parkı düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Turgutlumuzun her noktasında kahramanlarımızın isimlerini yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.

Turgutlu Belediyesinin Avşar Mahallesinde yapımını tamamladığı ve Turgutlulu şehit Onur Karakaya'nın isminin verildiği parkın açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti. Başkan Çetin Akın, Eşi Sabriye Akın, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Manisa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Bahri Bostancı, İlçe Jandarma Komutanı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, İlçe Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş Ser, Mithat Erden, Turgutlu Belediyesi Daire Müdürleri, Turgutlu Belediyesi Meclis Üyeleri, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, İYİ Parti İlçe Başkanı Önder Ertaş, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, dernek ve oda başkanları, şehit aileleri, vatandaşlar ve şehit Onur Karakaya'nın babası İbrahim Karakaya'nın katıldığı törende Mevlid-i Şerif okutuldu ve yemek hayrı yapıldı.

"Turgutlumuzun her noktasında kahramanlarımızın isimlerini yaşatacağız"

Açılış töreninde konuşma yapan Başkan Çetin Akın, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünün kutlandığı bugünde Şehit Onur Karakaya Parkı'nın açılışını gerçekleştirmekten dolayı mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti. Başkan Çetin Akın, "Milli Mücadele kahramanlarımız Grebo Hamza Çavuş ve Arnavut Zeynel ile Turgutlumuzun evladı Onur Karakaya'nın isimleri ve aziz hatıralarını olduğu gibi vatanımızın bölünmez bütünlüğü için hiç düşünmeden hayatını feda eden kahramanlarımızın isimlerini Turgutlumuzun her noktasında yaşatmaya devam edeceğiz. Hepimiz için anlamlı olan bugünde açılış törenimizde bizleri yalnız bırakmayan kahraman şehidimiz Onur Karakaya'nın babası, değerli büyüğümüz İbrahim Karakaya ve ailesine teşekkür ederim. Cennet vatanımız ve milletimizin birliği, bağımsızlığı için göğüs göğüse, cesurca mücadele eden Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Mekanları Cennet olsun. Şehit Onur Karakaya Parkımız Avşar Mahallemize ve Turgutlumuza hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz ise, "Şehidimiz Onur Karakaya'nın adının verilerek ölümsüzleştirildiği parkı Avşar Mahallemize ve ilçemize kazandıran Belediye Başkanımız Sayın Çetin Akın başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kurdele kesiminin ardından açılış töreni sona erdi.

Turgutlu Belediyesinde 'Şehitlik Köşesi'

Turgutlu Belediyesi tarafından şehadete yürüyen şehitlerin isimlerini yaşatmak amacıyla Hizmet Binası Başkanlık katına şehitlik köşesi hazırlandı. Kahraman şehitlerin isimleri ve fotoğraflarının yer aldığı şehitlik köşesi törenle açıldı. - MANİSA

Şehit Onur Karakaya Parkı dualarla açıldı
Şehit Onur Karakaya Parkı dualarla açıldı
Şehit Onur Karakaya Parkı dualarla açıldı
Şehit Onur Karakaya Parkı dualarla açıldı
Şehit Onur Karakaya Parkı dualarla açıldı
Şehit Onur Karakaya Parkı dualarla açıldı
Şehit Onur Karakaya Parkı dualarla açıldı

Hisarcık, Turgutlu, Manisa, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şehit Onur Karakaya Parkı dualarla açıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

17 yaşındaki Gizem'i öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı: Bana, benim olacaksın seni rezil ederim dedi Fenerbahçe'de Erol Bulut, Beşiktaş'ı hızlı hücumlarla yıkmaya çalışacak İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: HDP, PKK'ya savaş açmak zorunda Süreç nasıl o noktaya geldi? İşte TBMM'deki yakaya yapışmaya kadar varan kavganın perde arkası Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Ekranlara dönüş hazırlığı yapan Songül Karlı'nın ilk işi imaj değişikliği oldu
Sarı kart gösteren hakeme tekme tokat saldırdılar! Otoparka kaçıp canını zor kurtardı Sarı kart gösteren hakeme tekme tokat saldırdılar! Otoparka kaçıp canını zor kurtardı         
19:38
Hande Erçel ve Murat Akdoğan ilişkisinin aracıları ikilinin ablaları çıktı Hande Erçel ve Murat Akdoğan ilişkisinin aracıları ikilinin ablaları çıktı         
19:20
Şeyma Subaşı'nın burnu sosyal medyanın diline düştü Şeyma Subaşı'nın burnu sosyal medyanın diline düştü         
19:01
14 yaşındaki kıza inşaatta cinsel istismarda bulunan bekçiye 4 yıl hapis cezası verildi 14 yaşındaki kıza inşaatta cinsel istismarda bulunan bekçiye 4 yıl hapis cezası verildi         
18:11
Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum         
17:54
Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'ye yönelik yaptırımları askıya aldı Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'ye yönelik yaptırımları askıya aldı         
16:32
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba         
15:52
Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim         
15:20
Kahvaltı için uyandırmaya gittikleri oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar Kahvaltı için uyandırmaya gittikleri oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar         
14:12
"Galatasaray'da oynar mısın?" sorusuna Thomas Müller'den Fenerbahçe yanıtı geldi         
14:00
279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor         
13:47
Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı         
12:54
Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı         
11:59
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Ahmet Çakar'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! Usta yorumcu helallik istedi Ahmet Çakar'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! Usta yorumcu helallik istedi         
00:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 19:51:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit Onur Karakaya Parkı dualarla açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei