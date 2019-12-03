Son Dakika Haberleri: Şehit Orçun Kubat İlköğretim Okulu'nda "Engelliler Günü" etkinliği
Son Dakika Güncel Şehit Orçun Kubat İlköğretim Okulu'nda 'Engelliler Günü' etkinliği - Son Dakika

Şehit Orçun Kubat İlköğretim Okulu'nda "Engelliler Günü" etkinliği

7 saat önce

Yüreğir Şehit Orçun Kubat İlköğretim Okulu'nda da düzenlenen etkinlikte engelli sorunları gündeme getirildi, engelli öğrencilerin yaptığı resim sergisi açıldı.

Şehit Orçun Kubat İlköğretim Okulu'nda

Yüreğir Şehit Orçun Kubat İlköğretim Okulu'nda da düzenlenen etkinlikte engelli sorunları gündeme getirildi, engelli öğrencilerin yaptığı resim sergisi açıldı.


Okul Müdürü Soner Çatal, günümüzde engelliliğin, görmemek, duymamak, yürümemek ya da başka bir fonksiyon kaybı olmadığını belirterek, "Asıl engel yaşamın her alanının erişebilir olmaması ve 'sen bunu yapamazsın' önyargısının olmasıdır. Toplumsal farkındalık oluşturarak onlara gerekli destek vermek, onların da yaşama hakları olduğunu bilerek yaşamak hepimizin sorumlulukları arasındadır. Engelli bireyleri yapamadıkları ile değil yapabildikleri ile görmek gerekir. Onların acıma duygusuna değil, saygı ve anlayışa ihtiyaçları vardır. Onları ötekileştirmeden hayatın her alanında yer alabileceklerini gösteren bir hayat sunmalıyız" dedi.


Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik'in de katıldığı etkinlikte daha sonra engelli öğrenciler tarafından resim sergisi gezildi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik, Yüreğir Şehit Orçun Kubat İlköğretim Okulu Müdürü Soner Çatal, Özel Öğretim Uzmanı Özlem kaya ve İlçe MEM Şube Müdürleri özel öğretim sınıfını ziyaret ettiler.


Etkinliğe öğretmenler, özel öğrenciler ve veliler katıldı. - ADANA

Yüreğir, Kubat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:00 Kaynak: İHA
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