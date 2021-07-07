Son dakika haberi... Şehit ormancı için lokma hayrı yapıldı - Son Dakika

Şehit ormancı için lokma hayrı yapıldı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ederken şehit olan orman işçisi Görkem Hasdemir hayrına Bodrum'da lokma döktürüldü.

Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde 27 Haziran'da enerji nakil hattından çıktığı raporlanan orman yangınında rüzgarın yön değiştirmesiyle orman işçisi Görkem Hasdemir alevlerin arasında kalmıştı. Yangında evli ve 2 çocuk babası 34 yaşındaki Hasdemir yaşamını yitirirken yaklaşık 25 hektar ormanlık alan yanmıştı.

Orman şehidinin acısı hala tazeliğini korurken Bodrum Orman İşletme Şefliği'nce Hasdemir'in hayrına lokma döktürüldü. Bodrum Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte lokma hayrını alan vatandaşlar, şehit ormancı için dua etti.

Bodrum Orman İşletme Şefi Mutlu Mercan, hem şehit ormancı hayrına lokma döktürerek onu andıklarını hem de vatandaşları orman yangınları konusunda bilinçlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Rıdvan Sarıyıldız adlı vatandaş yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Rabbim yattığı yeri cennet mekan etsin. Geride kalan arkadaşlarına sabırlar versin. Başarılar versin. Vatan hainleri bu ormanları yakıyorlar, gencecik fidanlarımız gidiyor, insanlarımız ölüyor, hayvanlarımız, böceklerimiz ölüyor, topraklarımız mahvoluyor. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin, ailesine sabırlar versin. Türk Milleti, bizler oldukça, ormancı kardeşlerimiz oldukça polislerimiz, askerlerimiz var oldukça bu bayrak inmeyecek, bu ezan susmayacak. Ne kadar yakarlarsa yaksınlar, biz yine yeşertiriz."