Son Dakika Haberleri: Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu'nda "Z Kütüphane" Açılışı

Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu'nda "Z Kütüphane" Açılışı

2 saat önce

Vali Bilal Şentürk, Osmaneli ilçesinde Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulunda Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırseverlerin işbirliğinde yürütülen "Kütüphaneni donat, adını yaşat" projesi kapsamında Özerler Mermer tarafından donatılan Z Kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu'nda
Vali Bilal Şentürk, Osmaneli ilçesinde Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulunda Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırseverlerin işbirliğinde yürütülen "Kütüphaneni donat, adını yaşat" projesi kapsamında Özerler Mermer tarafından donatılan Z Kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

Vali Şentürk, Kaymakam Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun ve İlçe Emniyet Amiri Ali Özgan, AK Parti İlçe Başkanı Kamil Can Yılmaz ile daire müdürlerinin katıldığı açılışta, kütüphanenin kitaplarla dolu olmasının anlamlı olmadığını, önemli olanın okumak ve okunanın da anlamak olduğunu kaydetti.

Okumanın önemine değinen Vali Şentürk, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizin hepsinin gönlümüzde yeri var. Hepiniz bizim için değerlisiniz, geleceğimizsiniz. Onun için çok iyi yetişmeniz lazım. Başkasından alacağınız desteğin çok önemi yok. Esas olan sizin içinizdeki cevher, istek, merak ve öğrenme arzusu. Onu hep diri tutun. Osmaneli ilçesinin tarihi güzelliği var. Geçmişinize sahip çıkın, geleceğinizi de geçmişten daha ihtişamlı yapın. Biz, geçmişimizin yaptığıyla övünüyoruz ama bu maharet değil. Dolayısıyla çok güzel işleri hep beraber üretmemiz ve yapmamız lazım. Onun için kimin ne fikri varsa, ortaya koysun. Sorumluluğu paylaşarak yapmamız gerekiyor. Başarılar diliyorum."

Okul Müdürü Duran Boran da, hayırsever iş adamı tarafından yaptırılan kütüphanenin öğrencilerin ilgisini çektiğini ifade ederek, "Öğrencilerimize okuma hevesi uyandırmaktadır. Öğrencilerimiz kütüphane sayesinde merak ettikleri bilgileri kolaylıkla ulaşabilmektedir. Bu sayede öğrencilerimiz iletişime ve öğrenmeye açık, bilgiyi önemseyen, özgüven, sorumluluk sahibi, sağlıklı ve mutlu bir şekilde kendilerini yetiştirmektedirler" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Şentürk, hayırsever firmaya plaket vererek, kütüphanenin açılışını okul idaresi ve öğretmenlerden tarafından sevilen ve başarılı olan 12 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Hiranur Cengiz ile birlikte gerçekleştirdi.

Vali Şentürk, Hiranur Cengiz ve diğer öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra birlikte fotoğraf çektirdi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:06 Kaynak: İHA

Osmaneli, Güncel
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