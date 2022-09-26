ŞEHİT OSMAN ÖZSOY, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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ŞEHİT OSMAN ÖZSOY, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

26.09.2022 13:57

RİZE'de İyidere İlçe Jandarma Komutanlığı önünde arızalanan otomobil sürücüsüne yardım etmeye çalışırken, karşı yönden gelen kamyonetin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy (30), memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

RİZE'de İyidere İlçe Jandarma Komutanlığı önünde arızalanan otomobil sürücüsüne yardım etmeye çalışırken, karşı yönden gelen kamyonetin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy (30), memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, 2 gün önce akşam saatlerinde İyidere Jandarma Komutanlığı önünde meydana geldi. Plakası bilinmeyen otomobil, yolda arızalanınca sürücüsü, jandarma görevlilerinden yardım istedi. Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy, arızalanan otomobile, başka araçtan akü takviyesi yapmaya çalıştı. Bu sırada karşı yönden gelen Uğur C.,(28) yönetimindeki 53 ED 479 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak, onarılan otomobilin bulunduğu alana yöneldi. Kazada kamyonetin çarptığı Uzman Çavuş Osman Özsoy, ağır yaralandı. İhbarla çağrılan sağlık ekibinin kaza yerinde ilk müdahalede bulunduğu Özsoy, ambulansla kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Özsoy, doktorların tüm çabasına rağmen bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Evli olan şehit Uzman Çavuş Özsoy'un cenazesi Rize'de düzenlenen törenin ardından memleketi Kayseri'nin Develi ilçesine gönderildi. Özsoy'un cenazesi ilçeye bağlı Kılıçkaya Mahallesine getirildi. Mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazına, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, ilçe belediye başkanları, şehit Özsoy'un annesi Fatma, eşi Hatice ve çok sayıda vatandaş katıldı. Özsoy'un babası Battal Özsoy'un ise bir süre önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Şehit Osman Özsoy'un eşi Hatice Özsoy, eşinin üniformasını giydi. Şehit Özsoy'un yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Özsoy'unannesi Fatma Özsoy, Böylemi gelecektin Osmanım. Kuzum Osmanım. Annen sanan kurban olsun dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından Özsoy, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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Kaynak: DHA

Osman Özsoy, İyidere, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞEHİT OSMAN ÖZSOY, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

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