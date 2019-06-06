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Şehit Öz memleketine uğurlandı

39 dakika önce

Şehit Öz memleketine uğurlandıHAKKARİ - Hakkari'de askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz, Yüksekova'da düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

Şehit Öz memleketine uğurlandı
HAKKARİ - Hakkari'de askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz, Yüksekova'da düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Pençe Harekatı'na katılan askeri aracın üs bölgesine intikali sırasında meydana gelen kazada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz (24), Yüksekova Selahaddin Eyyubi havalimanında tören düzenlendi. Hakkari'de yapılan törenin ardından helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı getirilen Öz'ün naaşı hikopterden indirilerek uçağa bırakıldı. Duaların okunmasıyla şehit Öz, memleketine uğurlandı.
Havalimanında yapılan törene, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, İlçe Garnizon Komutanı Albay Hasan Koyuncu, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, asker ve polis katıldı.
Şehit Öz memleketine uğurlandı
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:40 Kaynak: İHA
Piyade, Hakkari, Yüksekova, Genel
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