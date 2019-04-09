Şehit Özarı İçin Mevlit Okutuldu
2 saat önce
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bölücü terör örgütü PKK ile girilen silahlı çatışmada 1996 yılında şehit olan Piyade Er Selçuk Özarı için mevlit okutuldu.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:13 Kaynak: AA
'ın Lice
ilçesinde bölücü terör örgütü PKK
ile girilen silahlı çatışmada 1996 yılında şehit olan Piyade
Er Selçuk
Özarı için mevlit okutuldu.
Büyükağa Hafızlık Medresesi'nde okunan mevlide, şehidin ailesi ve yakınları ile Vali Osman Varol ve protokol üyeleri katıldı
Vali Varol, burada yaptığı açıklamada, devlet olarak daima şehit ailelerinin yanlarında olduklarını, kapılarının ve gönüllerinin onlara daima açık olduğunu söyledi.
Şehit yakınları ise devlet yetkililerinin kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını ifade ederek, Vali Varol'a teşekkür etti.
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