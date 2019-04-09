Son Dakika Haberleri: Şehit Özarı İçin Mevlit Okutuldu

Şehit Özarı İçin Mevlit Okutuldu

2 saat önce

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bölücü terör örgütü PKK ile girilen silahlı çatışmada 1996 yılında şehit olan Piyade Er Selçuk Özarı için mevlit okutuldu.

Şehit Özarı İçin Mevlit Okutuldu, System.String[]
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bölücü terör örgütü PKK ile girilen silahlı çatışmada 1996 yılında şehit olan Piyade Er Selçuk Özarı için mevlit okutuldu.

Büyükağa Hafızlık Medresesi'nde okunan mevlide, şehidin ailesi ve yakınları ile Vali Osman Varol ve protokol üyeleri katıldı

Vali Varol, burada yaptığı açıklamada, devlet olarak daima şehit ailelerinin yanlarında olduklarını, kapılarının ve gönüllerinin onlara daima açık olduğunu söyledi.

Şehit yakınları ise devlet yetkililerinin kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını ifade ederek, Vali Varol'a teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:13 Kaynak: AA
Lice, Diyarbakır, Güncel
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