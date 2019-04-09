Son Dakika Haberleri: Şehit Özarı, Şehadetinin 23. Yılında Dualarla Anıldı

Şehit Özarı, Şehadetinin 23. Yılında Dualarla Anıldı

1 saat önce

Amasyalı şehit piyade Er Selçuk Özarı, şehadetinin 23. yıldönümünde memleketi Amasya'da dualarla anıldı.

Şehit Özarı, Şehadetinin 23. Yılında Dualarla Anıldı, System.String[]
Amasyalı şehit piyade Er Selçuk Özarı, şehadetinin 23. yıldönümünde memleketi Amasya'da dualarla anıldı.

Diyarbakır Lice'de PKK'lı teröristlerle girilen silahlı çatışmada şehit olan piyade er Selçuk Özarı için Büyük Ağa Medresesi'nde mevlit düzenlendi. Mevlide Vali Osman Varol, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, şehit Özarı'nın ailesi ve yakınları katıldı.

Özarı başta olmak üzere vatanın birliği için canlarını feda eden şehitler için dualar edildi. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:29 Kaynak: İHA

Selçuk, Piyade, Güncel
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