Şehit Özel Harekat Polisi Adnan Kısar son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının şarampole devrilmesi sonucu şehit olan özel harekat polisi Adnan Kısar (52), memleketi Antalya'nın Kaş ilçesinde toprağa verildi. Şehit polis Kısar'ın cenazesi uçakla Muğla'nın Dalaman Havalimanı'na getirildi. Cenaze Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ve yakınları tarafından teslim alındı. Ambulansa alınan cenaze, oluşturulan konvoyla Kaş'a bağlı Kınık Mahallesi'ne getirildi. Burada 2006 yılında vefat eden babası Mustafa Celal Keser ve halen hayatta olan annesi Münevver Keser'in (87) evine getirilen şehidin cenazesi, helallik alınmasının ardından tören için Kınık Merkez Camisi'ne götürüldü.

Evli ve 2 çocuk babası olan özel harekat polisi Adnan Kısar'ın 2 yıl önce emekliliğe hak kazandığı, yeni bir ev alarak Döşemealtı ilçesine bağlı Bahçeyaka Mahallesi'ne yerleştiği ve ailesinin orada oturduğu öğrenildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olduğu, geçici görevle Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gittiği belirtilen Kısar'ın, Kaş'a bağlı Kınık Mahallesi'nde doğduğu, 4 kız ve 2 erkek kardeşi olduğu, kardeşlerinin hepsinin de hayatta olduğu öğrenildi.