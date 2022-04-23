ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSİ TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSİ TOPRAĞA VERİLDİ

23.04.2022 17:14

SURİYE'de, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs (34) memleketi Malatya'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

SURİYE'de, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs (34) memleketi Malatya'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kilis'teki törenin ardından hava yoluyla memleketi Malatya'ya getirilen şehit Aytaç Altunörs için tören düzenlendi. Törene; şehidin babası Nurettin, annesi Deniz Altunörs ve kardeşlerinin yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. Şehit Aytaç Altunörs'ün yakınları törende güçlükle ayakta durabildi. İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin tabutu, cenaze aracına taşındı. Bu sırada Bakan Soylu da şehidin tabutuna omuz verdi. Şehit Aytaç Altunörs, mezarlığa götürülüp gözyaşları arasında toprağa verildi. (DHA)

ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSİ TOPRAĞA VERİLDİ
ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSİ TOPRAĞA VERİLDİ
ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSİ TOPRAĞA VERİLDİ
ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSİ TOPRAĞA VERİLDİ
ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSİ TOPRAĞA VERİLDİ
ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSİ TOPRAĞA VERİLDİ
ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSİ TOPRAĞA VERİLDİ
ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSİ TOPRAĞA VERİLDİ
ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSİ TOPRAĞA VERİLDİ
ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSİ TOPRAĞA VERİLDİ
ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSİ TOPRAĞA VERİLDİ
ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSİ TOPRAĞA VERİLDİ
ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSİ TOPRAĞA VERİLDİ
ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSİ TOPRAĞA VERİLDİ

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Kaynak: DHA

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