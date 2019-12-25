Şehit Özel Harekat polisi Coşkun Elber son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Özel Harekat polisi Coşkun Elber son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit Özel Harekat polisi Coşkun Elber son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Ağrı'da temizlediği uzun namlulu silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan Özel Harekat polisi Coşkun Elber, memleketi Ankara'nın Elmadağ ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı.

Şehit Özel Harekat polisi Coşkun Elber son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Ağrı'da temizlediği uzun namlulu silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan Özel Harekat polisi Coşkun Elber, memleketi Ankara'nın Elmadağ ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı.

Özel Harekat Daire Başkanlığında görevli bulunan ve geçici olarak Ağrı'da görev yapan polis memuru Coşkun Elber, Özel Harekat Şube Müdürlüğünün Doğubayazıt ilçesindeki Hasankeyf yerleşkesinde uzun namlulu silahını temizlemek isterken kazara kendini vurarak şehit oldu. Şehidin cenazesi dün Ağrı'da düzenlenen törenin ardından Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki babaevine getirildi. Babaevinden helallik alındıktan sonra Sungur Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Çamlık Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze töreninde Elber'in annesi Cemile Elber ve eşi Kübra Elber'in güçlükle ayakta durduğu görüldü. Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ankara Valisi Vasip Şahin, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Özel Harekat Başkanı Selami Türker ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin cenazesine kız kardeşi, ağabeyinin kamuflajını giyerek katıldı.

Şehid Elber'in evli olduğu ve 4 kardeşi olduğu öğrenildi.

(Mehmet Kalay - Cem Geçim/İHA)

Ankara, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:05 Kaynak: İHA
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