Şehit özel harekat polisi Mahmut Bilgin kabri başında anıldı - Son Dakika

Beypazarı ilçesinde, şehit özel harekat polisi Mahmut Bilgin mezarı başında anıldı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde 2016 yılında PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen patlayıcıların uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 23 yaşında şehit olan Bilgin'in kabri başında İlçe Müftülüğü din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü Mehmet Karakoyun şehitler için dua etti.

Anma programına, eski Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, şehidin babası emekli polis memuru Yusuf Bilgin ve ailesi ile Beypazarı Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Atasever ve şehidin meslektaşları katıldı.

Şehidin babası Yusuf Bilgin, oğlunu, şehadetinin 4. yıl dönümünde unutmayanlara teşekkürlerini sundu.

Beypazarı Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Atasever, şehitleri unutmanın mümkün olmadığını ve unutmayacaklarını belirtti.