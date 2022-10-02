GAZİANTEP - Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 polis şehit oldu - Son Dakika
Üye Girişi

GAZİANTEP - Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 polis şehit oldu

02.10.2022 12:16
GAZİANTEP - Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 polis şehit oldu

Şehit Özel Harekat Polisi Mustafa Çalışgan'ın naaşının tören alanına getirilmesi İl Müftüsünün dua okuması Şehidin naaşının memleketine gönderilmek üzere uçağa nakledilmesi Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 polis şehit oldu Şehit Özel Harekat Polisi Mustafa Çalışgan'ın naaşı,...

Şehit Özel Harekat Polisi Mustafa Çalışgan'ın naaşının tören alanına getirilmesi

İl Müftüsünün dua okuması

Şehidin naaşının memleketine gönderilmek üzere uçağa nakledilmesi Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 polis şehit oldu

Şehit Özel Harekat Polisi Mustafa Çalışgan'ın naaşı, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketi Tokat'a uğurlandı

GAZİANTEP - Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde terör örgütünün saldırısında bir özel harekat polisi şehit oldu.

Suriye'deki güvenlik faaliyetleri kapsamındaki bir üs bölgesine silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda Samsun Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli polis memuru Mustafa Çalışgan yaralandı.

Yaralanan polis memuru, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Çalışgan'ın naaşı Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Asri Mezarlığa, daha sonra da konvoy eşliğinde Gaziantep Havalimanı'na götürüldü.

Burada düzenlenen törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanı Selami Türker, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, Gaziantep Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, CHP İl Başkanı Neşet Uçar ve diğer protokol üyeleri ile şehidin silah arkadaşları katıldı.

Saygı duruşu, şehidin öz geçmişinin okunması ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından okunan duanın ardından Çalışgan'ın cenazesi, askeri uçakla memleketi Tokat'a uğurlandı.

YORUMLAR
500
Ağrı'da dereye giren iki kardeş boğuldu Ağrı'da dereye giren iki kardeş boğuldu Dereye giren 2 kardeş boğuldu Dereye giren 2 kardeş boğuldu Şehit Özel Harekat Polisi Çalışgan, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı Şehit Özel Harekat Polisi Çalışgan, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: AA

Gaziantep, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 polis şehit oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:00 Manchester City, Manchester United'ı 6-3 mağlup etti!
17:39 Manchester United'ı yok eden Haaland, tarihe adını yazdırdı!
17:37 İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap gecikmedi: Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır
17:07 Karısı ve kuryenin içinde bulunduğu durum kocayı şaşkına çevirdi!
16:58 Giresunspor, deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı
16:53 Hatayspor, deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti
16:52 Ordu'da babasının tüfeğiyle oynayan çocuk, kazara kız kardeşini vurarak öldürdü!
16:43 Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İmamoğlu'na gönderme: Bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor
16:38 Eski Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un, 3 maçta ürettiği skor katkısı "Yok artık" dedirtti
16:33 Süper Lig'in tecrübeli hakemi Galatasaray maçına forma giyip geldi! Taraftar sinirlerine hakim olamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 18:10:35. #1.12#
SON DAKİKA: GAZİANTEP - Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 polis şehit oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement