Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Kansuva son yolcuğuna uğurlandı

Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucunda şehit olan Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.



Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törende Kansuva'nın eşi Canan ile babası Necati ve annesi Sebahat Kansuva taziyeleri kabul etti. Törene şehidin yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, emniyet ve silahlı kuvvetler mensupları ile vatandaşlar katıldı. Şehit Kansuva'nın cenazesi, törenin ardından Karşıyaka Polis Şehitliği'nde toprağa verildi.



Öte yandan kılınan cenaze namazının ardından bir vatandaş, "PKK'ya sahip çıkın siz daha" diyerek CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.



Kıran-2 Operasyonu'nda en ön safta yer almaktaydı



Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva, Mardin'in Ömerli ilçesinde Ömeryan kırsalında PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek, teröristler tarafından kullanılan sığınak ve barınakları imha etmek için düzenlenen 'Şafak 127 Operasyonu'na katıldı. Operasyonda Kansuva ve bir güvenlik koruyucusu yer gösterme faaliyetleri sırasında teröristler tarafından açılan ateşle yaralandı. Yaralanan Tufan Kansuva, Mardin Devlet Hastanesine sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Tufan Kansuva kurtarılamayarak şehit oldu. 2015'ten bu yana Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü olarak görev yapan Kansuva, evli ve iki çocuk babasıydı. Nusaybin'de hendek operasyonlarında da yer alan Kansuva'nın Kıran-2 Operasyonu'nda en ön safta yer aldığı öğrenildi. - ANKARA