Son Dakika Haberleri: Şehit özel harekat şube müdürü'nün baba evine ateş düştü
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Şehit özel harekat şube müdürü'nün baba evine ateş düştü

1 saat önce

MARDİN'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın Ankara'daki baba evine acı haber ulaştı.

Şehit özel harekat şube müdürü'nün baba evine ateş düştü, System.String[]

MARDİN'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın Ankara'daki baba evine acı haber ulaştı.
Etimisgut ilçesi Güzelkent Mahallesi'nde oturan şehidin annesi Nebahat ve babası Necati Kansuva'ya, acı haberi askeri yetkililer verdi. Acı haberle fenalık geçiren Kansuva çiftine, sağlık ekipleri müdahale etti. Şehidin baba evine ve bahçe girişine Türk bayrakları asıldı. Ayrıca evin önünde taziye çadırı kuruldu. Çadıra da Türk bayrakları asıldı. Acı haberi öğrenen şehidin yakınları ve komşuları, taziye evine akın etti. Çadırda taziyeleri kabul eden baba Necati Kansuva, ayakta durmakta zorlandı. 3 kardeşin en büyüğü olan şehit Tufan Kansuva'nın evli ve 2 çocuk babası olduğu ve 5 yıldır Mardin'de görev yaptığı belirtildi.


Görüntü Dökümü:
Evden görüntü
Bayraklar
Taziye çadırı
Şehit yakınlarının ağlaması
Sağlık ekiplerinin müdahalesi
Haber-Kamera:  Haluk KARAASLAN/ANKARA,


Ömerli, Mardin, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 04:47 Kaynak: DHA
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